Carrió criticó a Milei por sus ataques a la prensa: “Todos vamos a ser perseguidos”

La referente de la Coalición Cívica Elisa Carrió criticó este viernes al presidente Javier Milei por sus reiterados ataques a la prensa, anticipó el “inicio de un Estado autoritario” y apuntó contra sus exsocios de Juntos por el Cambio por apoyar el rumbo de la gestión libertaria.

En un video que subió a su cuenta de X, Carrió expresó: “Hablemos en serio. El inicio de los estados autoritarios biototalitarios, de los cuales me voy a ocupar en las clases del Instituto [Hannah Arendt], es el odio que profesa el Presidente no sólo contra los periodistas , sino contra la libertad de expresión”.

Fue tras ello que aseguró que esa política del Gobierno marca un “tinte autoritario de naturaleza violenta”.

“Yo lo puedo definir como el ingreso, sin dudas, a una crisis por autoritarismo. Él no tolera una opinión diferente, cualquiera sea. No va a tolerar ninguna opinión diferente. Y lo va a ayudar [el empresario estadounidense fundador de Paypal] Peter Thiel “, insistió.

Y advirtió: “Si la sociedad no sale en defensa del periodismo todos “vamos a ser perseguidos”.

“Uno puede estar de acuerdo o en desacuerdo [con el periodismo]. Yo la verdad es que siempre me he llevado bien con el periodismo, aunque me haya criticado mil veces, la verdad es que no me ocupo de esas cosas porque uno vive de su propia coherencia y no del juicio de los demás. Este ataque empezó por la política, siguió por el periodismo, pero terminan ustedes”, prosiguió.

Y añadió: " Cualquier opinión disidente, pero es más, cualquier pensamiento disidente, va a ser controlado y repudiado con el sistema de la inteligencia artificial. Todos vamos a ser perseguidos”, remarcó.

Recordó, por otro lado, sus advertencias previas cuando Milei todavía era candidato. “Yo dije ‘Estamos en presencia del huevo de la serpiente’. Entonces el huevo se está haciendo serpiente. Yo lo vi al principio, por supuesto, me dijeron que no, que exageraba, pero yo lo vi al principio. Recuerden que a veces está el huevo y nadie lo ve. Recuerden que después hay un pequeño nacimiento y nadie lo ve. Después ven que crece y nadie lo ve. Entonces hay que advertir a tiempo, como lo advertí en el pasado y nadie se dio cuenta”, achacó.

A modo de cierre, criticó a sus exsocios de Juntos por el Cambio, a quienes calificó de “cómplices”.

“Los que no piensan como él y están en el Gobierno y no dicen nada, son cómplices. Fueron compañeros míos en Juntos por el Cambio , pero son cómplices de esto. ¿Hasta dónde van a complacer al Presidente? ¿Cuántos silencios se van a bancar?“, apuntó.

Y cerró: “O se está con la República o se está contra la República. O se defiende al periodismo o se está contra la República”.

El mensaje de Carrió llegó luego de que el Gobierno decidiera prohibir por una semana el acceso de periodistas a la Casa Rosada por una denuncia de Casa Militar a periodistas de TN por grabar los pasillos. Además, Milei atacó reiteradas veces al periodismo en los últimos días a través de sus redes sociales.

Esta semana, la dirigente de la Coalición Cívica compartió un irónico video contra el jefe de Gabinete, Manuel Adorni , antes de su presentación ante el Congreso para brindar el informe de gestión. El ministro coordinador es investigado por la Justicia por presunto enriquecimiento ilícito.

La breve filmación que subió Carrió la muestra llorando en un baño y secándose las lágrimas con un pañuelo. “¿Por qué lloras?“, le pregunta quien graba el video. ”Por Adorni. Pobrecito. Se compró todas estas casas en dos años. Y lo atacan" , dice, en referencia a la adquisición de un departamento en Caballito y de una casa en el country Indio Cuá.

Sobre el final de la filmación, se puede ver a la exlegisladora reírse ante la cámara.

Adorni se volvió el foco del ojo público cuando se reveló que su esposa, Bettina Angeletti, viajó en el avión presidencial para asistir al Argentina Week junto a la comitiva oficial. La polémica se amplificó luego de que trascendieran otros desplazamientos familiares, como un viaje en avión privado a Punta del Este durante el feriado de carnaval y otro a Aruba, cuyos costos también quedaron bajo análisis.

Esto desató una investigación en la Justicia por el potencial enriquecimiento ilícito de Adorni . Luego, se conoció la adquisición de dos propiedades.

En 2024, la familia Adorni adquirió una casa en el country Indio Cuá Golf Club , en el partido bonaerense de Exaltación de la Cruz, tras obtener un crédito hipotecario no bancario por US$100.000. La compra demandó US$20.000 adicionales, más gastos en refacciones.

Un año después el funcionario firmó durante el mes de noviembre la escritura de compraventa de un departamento de la calle Miró, en Caballito . La operación quedó registrada por un valor de US$230.000, que provienen de una hipoteca no bancaria con dos particulares.

Fuente: La Nación