Carl Rogers, psicólogo: “La única persona educada es aquella que ha entendido cómo aprender y cómo cambiar”

La frase del psicólogo estadounidense Carl Rogers vuelve a circular en el ámbito acádemico y psicológico por una idea central que atraviesa su obra: la educación no se trata solo de acumular conocimiento, sino de desarrollar la capacidad de adaptarse, cuestionar y transformarse a lo largo de la vida.

Rogers fue una de las figuras más influyentes de la psicología humanista , y su enfoque puso el interés en la experiencia personal, la libertad individual y el aprendizaje como un proceso continuo, más que como una etapa cerrada.

Cuando Rogers habla de “aprender a aprender”, no se refiere únicamente a técnicas de estudio, sino a una habilidad más profunda :

En este sentido, la “persona educada” no es la que más sabe, sino la que mejor puede seguir aprendiendo.

El enfoque de Rogers sostiene que las personas tienen una tendencia natural al crecimiento , siempre que existan condiciones adecuadas. Bajo esta mirada, el aprendizaje no se impone, sino que se facilita.

Esto implica que la educación también está ligada a la flexibilidad emocional y cognitiva , es decir, a la capacidad de revisar creencias, desaprender y reconstruir ideas.

En un contexto donde la información cambia rápidamente y las habilidades se actualizan de forma constante, la frase de Rogers cobra especial relevancia.

Más allá del ámbito académico, se aplica a la vida cotidiana, el trabajo y hasta la forma de vincularse con otros: aprender a cambiar se vuelve una herramienta clave para adaptarse a escenarios cada vez más dinámicos.

Lejos de ser una definición clásica de “persona educada”, Rogers propone una visión más abierta: la educación como un proceso que nunca termina .

Fuente: TN