Camila Mayan se reencontró con las mujeres de la selección argentina en un evento de Caro Calvagni

Carolina Calvagni , esposa del jugador de la selección nacional Nicolás Tagliafico , presentó Calvagni , su línea de ropa fitness y style en un evento en Buenos Aires que contó con diversas figuras del espectáculo y del deporte argentino. Más allá de la presentación de los productos, lo más comentado en las redes sociales fue el reencuentro de varias de las mujeres de la selección argentina con Camila Mayan -expareja de Alexis Mac Allister- ya que también dijo presente Valentina Cervantes , esposa de Enzo Fernández.

El pop up contó con stands de comida, de maquillaje, clases de yoga y zonas para relajarse en medio de la naturaleza. Dentro de la decoración se destacaba un arbol que tenía colgadas cientos de cartas de sus ramas, donde muchas de las influencers invitadas al evento posaron para promocionar este nuevo lanzamiento.

Lo más comentado en las redes sociales fue el esperado reencuentro de las mujeres de la selección , que volvieron a mostrarse en público juntas tras la polémica ruptura entre Camila Mayan y Mac Allister, que terminaron su relación de 5 años poco después de ganar el Mundial en 2022. Dicha separación no estuvo excenta de escándalo por los conflictos entre la influencer y el futbolista del Liverpool; sin embargo, este nuevo cruce demostró que el vínculo que forjaron las modelos sigue vigente hasta hoy en día.

Además de varias influencers de moda y belleza, asistieron al evento el empresario Ricky Sarkany y su hija Clara -que lució su panza de embarazada- y Claudia Villafañe. Tagliafico fue a apoyar a su esposa y luego partió rumbo a Kansas City para prepararse junto al equipo dirigido por Lionel Scaloni para participar de una nueva edición de la Copa Mundial de la FIFA, que se realizará en Estados Unidos, Canadá y México.

Con este reencuentro entre Mayan, Calvagni y Cervantes, quedó en claro que la buena onda continúa entre ellas , luego de que se hicieron muy amigas durante el Mundial de Qatar 2022 acompañando a sus parejas. Ya quedó atrás la separación entre Camila y Mac Allister, que en 2023 inició su relación con Ailén Cova , su mejor amiga de la infancia, y con la que tuvo su primera hija llamada Alaia en septiembre del año pasado.

Ahora, reina la paz en la relación de las influencers mientras los jugadores se ilusionan con defender el título obtenido hace cuatro años. Habrá que ver cómo se desarrolla el torneo y qué hacen las mujeres de la selección durante la competencia, ya que se ganaron un lugar en el corazón de los argentinos tras la alegría obtenida en 2022.

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Fuente: La Nación