Cambian el consenso sobre los suplementos de calcio y vitamina D para prevenir fracturas y caídas en adultos

Una amplia investigación sobre los suplementos de calcio y vitamina D realizada por científicos de la Universidad de Quebec, la Universidad McGill y el CIUSSS du Nord-de-l'Île-de-Montréal, en Canadá, llegó a la conclusión de que la eficacia de los mismos para prevenir fracturas y caídas en adultos no justifica su utilización .

El objetivo de la revisión, publicada en el British Medical Journal (BMJ), fue evaluar el efecto de estos suplementos por separado o la combinación de ambos en mayores de 18 años que no reciben tratamiento farmacológico para la osteoporosis.

El primer resultado al que arribaron fue el riesgo de sufrir cualquier fractura . En segundo lugar incluyeron el riesgo de fractura de cadera , fractura no vertebral, fractura vertebral y caídas, así como el número total de caídas . Dos revisores examinaron de forma independiente los ensayos, extrajeron los datos y evaluaron los resultados.

La revisión sistemática incluyó 69 ensayos con un total de 153.902 participantes . La mayoría vivía en la comunidad (87 %) y no tenía alto riesgo de fracturas o caídas (73 %). Para el resultado primario de cualquier fractura, se encontró poco o ningún efecto del uso de suplementos de calcio y de vitamina D, o suplementación combinada.

“El calcio, la vitamina D o la suplementación combinada parecieron tener poco o ningún efecto sobre otros resultados de fracturas y caídas, basándose principalmente en una certeza de la evidencia de moderada a alta. Los hallazgos se mantuvieron robustos después de una exploración exhaustiva de la heterogeneidad en múltiples análisis de subgrupos”, afirman los autores en el BMJ.

Sin embargo, aclaran que “la evidencia disponible para pacientes de alto riesgo o que requieren atención residencial fue limitada en muchos resultados para la monoterapia con calcio y para la suplementación combinada”. En conclusión “esta revisión encontró pocos o ningún beneficio del uso de calcio, vitamina D o suplementos combinados para la prevención de fracturas y caídas”.

Por lo tanto, los hallazgos no respaldan la suplementación rutinaria con calcio, vitamina D o suplementos combinados para prevenir fracturas o caídas. "Los médicos, los comités de elaboración de guías y los organismos reguladores deberían reevaluar sus recomendaciones generales a la luz de la evidencia actual", dicen. Pero los resultados podrían no ser generalizables .

La investigación se fundamenta en que casi un tercio de los adultos mayores (a partir de los 65 años) experimenta al menos una caída al año. Y que “las caídas son la principal causa de lesiones, tanto mortales como no mortales, en esta población, lo que resulta en un mayor uso de los servicios de salud y costos económicos sustanciales”, explican los investigadores canadienses.

Añaden que “hasta el 85 por ciento de los adultos mayores tiene miedo a caerse debido a una caída previa, lo que contribuye a una disminución de la funcionalidad diaria y a un mayor riesgo de caídas posteriores. Además, la mitad de las mujeres y una quinta parte de los hombres sufrirá una fractura por traumatismo leve a lo largo de su vida, a menudo debido a una caída”.

La experiencia indica que entre los adultos mayores las fracturas están fuertemente asociadas con malos resultados , como dolor, deterioro funcional, disminución de la calidad de vida, mayor uso de los servicios de salud, necesidad de atención residencial y costos económicos. Por lo tanto, la prevención de caídas y fracturas se ha convertido en una prioridad mundial de salud pública.

El foco en el calcio y la vitamina D se debe a que “desempeñan funciones importantes en la regulación de la homeostasis ósea y la diferenciación, el metabolismo y la función de las células musculares”, señalan los autores. De modo que en estudios observacionales, la baja ingesta de calcio en la dieta y los bajos niveles de vitamina D se han asociado con la pérdida de densidad ósea , la reducción de la función muscular, las caídas y las fracturas.

Según se explica en el ensayo publicado por el BMJ, a partir de 1990 varios trabajos han evaluado si la suplementación con calcio, vitamina D o la combinación de ambos beneficia la salud musculoesquelética . Las primeras conclusiones habían sido alentadoras y la suplementación con vitamina D (con o sin calcio) se empezó a recomendar ampliamente y en muchos países para prevenir fracturas y caídas.

Sin embargo, las revisiones más recientes empezaron a torcer ese consenso . Ya había evidencia de que la suplementación con calcio o vitamina D no ofrece ningún beneficio en la prevención de fracturas, pero persistía la incertidumbre sobre el efecto de la monoterapia con vitamina D en las caídas y el beneficio de la suplementación combinada con calcio y vitamina D. Esto es lo que ahora han saldado los canadienses .

Con la salvedad de que si bien las revisiones sistemáticas más completas sobre el calcio y la vitamina D para la salud musculoesquelética se publicaron entre 2014 y 2019, estas investigaciones “tuvieron limitaciones importantes , incluyendo la ausencia de metaanálisis sobre el efecto de la vitamina D combinada con calcio, exclusión de adultos en residencias de ancianos, ausencia de informes sobre caídas, análisis de subgrupos insuficientes para explorar el impacto de la dosis de vitamina D y ausencia de una evaluación formal de la certeza de la evidencia”, concluyen.

Editor jefe de la sección Sociedad

Fuente: Clarín