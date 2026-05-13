Caen ladrones de camionetas de alta gama: el insólito error en un hotel alojamiento que los delató

Formaban parte de una banda que se dedicaba al robo de vehículos, especialmente de camionetas 4x4 de alta gama, pero un insólito detalle los delató: el pago de una habitación de un hotel alojamiento con el QR de una billetera virtual. Tras una intensa y detallada investigación de la Policía de la Ciudad, los ladrones fueron detenidos.

Las camionetas de alta gama son muy buscadas por ladrones. Para sus dueños es difícil encontrar estacionamientos que las reciban, por lo que muchas “duermen” en las calles por las noches. Las de la marca japonesa Toyota son una de las preferidas por los delincuentes.

Es así como el 3 de marzo se robaron una SW4 estacionada en sobre avenida Juan de Garay al 3600, en Boedo. Tres semanas después, una Hilux fue sustraída de la calle Pacheco de Melo al 2900, de Recoleta.

Ambos hechos tuvieron una misma particularidad . Las camionetas fueron robadas por ladrones sin armas, solo con el uso de un sistema de apertura de vehículos que copia el código de las llaves . Luego, los sospechosos saben cómo bloquear las alarmas y encender los vehículos.

“No corren riesgos porque no van armados. Tardan dos minutos en llevárselas ”, dijo a Clarín un investigador, especialista en este tipo de hechos.

En los hechos los sospechosos usaron un Peugeot 208 como auto de apoyo. Ese vehículo fue clave para la investigación , llevada adelante por la División Sustracción de Automotores y Autopartes de la Policía de la Ciudad y el Juzgado Nacional en lo Criminal 52, a cargo de la jueza María Fabiana Galletti.

Los detectives realizaron un seguimiento de las cámaras de seguridad. La primera pista clave fue una compra en una estación de servicios de la calle Paraguay, en Recoleta, donde uno de los ladrones hizo un pago con la tarjeta de crédito de la víctima del segundo robo.

De esa filmación se logró ver a uno de los prófugos, que aún no había sido identificado. Otro trabajo que hicieron los detectives fue observar de manera minuciosa las cámaras de municipios del conurbano, donde encontraron que el coche de apoyo solía moverse por Almirante Brown, más precisamente por José Mármol.

Los policías descubrieron el Peugeot 208 estacionado frente a un quiosco en ese partido del sur bonaerense y constataron que allí pasaba uno de los dos hombres que habían estado en la estación de servicio de la calle Paraguay usando la tarjeta robada.

Los investigadores ya tenían ubicado el auto y a los sospechosos, pero faltaba identificarlos. Fue entonces que uno de los ladrones cometió un error de novato: pagó el turno de un hotel alojamiento con el QR de su billetera virtual, lo que delató su nombre y apellido. Además, este establecimiento estaba ubicado a pocas cuadras del quiosco.

Al otro sospechoso lo identificaron revisando para atrás las cámaras de seguridad de la Ciudad. Encontraron que antes de ir a robar la camioneta en Boedo, el equipo de apoyo cargó nafta en una estación de servicios en avenida Garay.

Con el cruce de la información financiera, el rastreo digital y el trabajo de campo se ordenaron tres allanamientos en La Plata y San Francisco Solano . En este último, los detectives descubrieron toda una estructura montada para truchar numeraciones de chasis, cristales, motor y dominio, y adulterar la documentación de los vehículos.

Los acusados, identificados como Leonel S. y Francisco A., fueron detenidos. Además se secuestraron en total 45 cédulas de vehículos falsas, formularios 08 firmados, cuatro DNI falsos y otros elementos específicos para concretar el robo de vehículos.

También se encontraron elementos para cambiar números de chasis, de motor y para grabar los cristales de los autos robados.

Como resultado de los procedimientos se secuestraron tres vehículos: un Volkswagen Vento con un impacto de bala, el Peugeot 208 utilizado como de apoyo y un Volkswagen Gol con numeración adulterada.

“El Vento tenía un disparo en la puerta del conductor , que coincide con un impacto de bala que uno de los detenidos posee en la pierna derecha”, explicó un investigador.

Ambos detenidos poseen varios antecedentes en el ámbito de la Ciudad como en provincia por delitos relacionados al robo de vehículos, encubrimiento y falsificación de documentación.

Además, se incautaron documentación y la tarjeta de crédito de uno de los damnificados, que fue la utilizada por los delincuentes en la estación de servicios de la calle Paraguay.

Redactor de la sección Policiales

Fuente: Clarín