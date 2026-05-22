Buscan a una nena de 5 años desaparecida en Santa Fe y la principal hipótesis apunta a que podría estar en Venezuela

La búsqueda de Mía Guadalupe Salteño Altamirano , una nena de 5 años oriunda de Santa Fe, desaparecida durante el 2023, avanza en su investigación. Tanto que llevaron a que Interpol intervenga y ponga en alerta a varios países de la región.

Desde la Justicia Federal, los detectives encaminaron la investigación a que la nena abandonó el país de manera irregular junto a su madre, Fiorella Abigail Salteño , y la principal hipótesis es que la menor estaría viviendo en Venezuela.

A través del análisis de redes sociales se detectaron registros de acceso vinculados a países como Brasil, en la zona de Mato Grosso do Sul, Colombia, Ecuador, Chile y Bolivia.

Con esto, los fiscales Natalia Palacín y Juan Claudio Aguirre de la Unidad Fiscal de Santa Fe movilizaron la causa al Ministerio Público Fiscal de la Nación para que se apliquen medidas de carácter internacional.

Es así como Interpol emitió una alerta amarilla, una herramienta utilizada específicamente para localizar a personas desaparecidas. Además, se activaron mecanismos de cooperación con los Ministerios Públicos de Brasil y Venezuela.

La madre de la nena no es la única investigada por las autoridades, sino que también se puso bajo la lupa a su pareja, identificada como Pedro Luis Sáez Castillo. Sin embargo, más allá de la creencia de los investigadores, ninguno registra ingresos ni egresos formales del territorio nacional a la fecha de la denuncia, radicada el 25 de agosto de 2023.

Por lo pronto Interpol activó los trabajos en el extranjero y ahora están centrados en poder dar con presuntos domicilios de la pareja acusada de sustracción, retención y ocultamiento de la menor.

Para esto, se solicitó que cualquier persona que tenga información relevante se comunique a través de la línea de WhatsApp +54 9 3416 38-5788 o al correo electrónico .

Fuente: Clarín