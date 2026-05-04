Buscan a un nene de 6 años que desapareció en Corrientes: activaron la alerta Sofía

El Ministerio de Seguridad Nacional activó la alerta Sofía en medio de una intensa búsqueda de Nahuá Santos Riquelme , un nene de seis años que desapareció en Corrientes .

Según detallaron fuentes oficiales, fue visto por última vez este domingo por la noche, cuando se ausentó de su casa mientras estaba con su padre, Josias Santos Regis .

El nene tiene cabello rubio con rulitos, ojos claros, tez blanca. Al momento de desaparecer vestía pantalón largo color crema, zapatillas blancas, camiseta azul y blanca de manga larga y campera marrón tipo inflable.

“Estoy angustiada. Quiero saber dónde está mi hijo”, expresó Mariana Riquelme, la mamá del chico, en diálogo con medios locales.

Noticia que está siendo actualizada.-

Fuente: TN