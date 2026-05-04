Lo frenaron en un control, dio positivo y quiso justificarse: “Estoy consciente, tengo mis cinco sentidos”

Un conductor de 47 años fue interceptado por agentes de tránsito en los últimos días en Neuquén mientras circulaba alcoholizado por la Ruta Provincial 7 e intentó justificarse luego de dar positivo en el test de alcoholemia.

Al ser sometido al examen durante un operativo de control vehicular realizado por la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), se determinó que el hombre circulaba con 1,76 gramos de alcohol por litro de sangre.

Sin embargo, previo a conocer el resultado, el conductor intentó justificarse. “Me equivoqué, no debí hacer estas cosas”, dijo.

Cuando finalmente el aparato arrojó el alto porcentaje, agregó: “Estoy consciente, tengo mis cinco sentidos y estoy bien”.

Como consecuencia de la infracción, las autoridades le retuvieron el vehículo y la licencia de conducir. Además, el conductor deberá afrontar una multa que podría alcanzar los 7.200.000 pesos.

Desde la ANSV recordaron que el consumo de alcohol al volante afecta el discernimiento, enlentece los reflejos y reduce la atención y la agudeza visual. También puede generar una falsa sensación de seguridad y desinhibición, lo que incrementa considerablemente el riesgo de provocar siniestros viales.

El organismo mantiene presencia diaria en las rutas a través de operativos de rutina y patrullajes preventivos, con el objetivo de reducir la siniestralidad en el país y concientizar sobre la importancia de una conducción responsable.

Días atrás ocurrió una situación similar en la localidad mendocina de San Martín. Un conductor de 33 años fue demorado luego de que el test de alcoholemia arrojara 2,44 gramos de alcohol por litro de sangre durante un control vehicular realizado por la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV).

El hecho ocurrió en el marco de un operativo de fiscalización, donde las autoridades llevan adelante controles para prevenir siniestros viales vinculados al consumo de alcohol.

Al realizarse el test de alcoholemia, el conductor reconoció haber consumido fernet previamente. Sin embargo, la sorpresa llegó al conocerse el resultado.

El acompañante que viajaba con él reaccionó de inmediato. “¡Es una banda, viejo!, te dije que te iba a dar más de 1 gramo”, evidenciando el alto nivel de alcohol en sangre registrado.

Fuente: TN