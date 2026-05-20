Brutal crimen en Comodoro Rivadavia: mataron a tiros a una mujer y un chofer de aplicación está grave

Una mujer de 33 años fue asesinada en el interior de un auto , mientras que el joven conductor que realizaba el viaje resultó gravemente herido tras recibir un disparo en la zona abdominal.

La dramática secuencia se descubrió minutos antes de la medianoche cuando un Volkswagen Track de color gris frenó bruscamente frente a la Comisaría Seccional Séptima.

El conductor, identificado por las autoridades policiales como Luis Damián Uribe (30) , pidió ayuda a los gritos y con las pocas fuerzas que le quedaban tras haber sido alcanzado por los proyectiles.

Al salir a asistirlo, el personal policial constató que el panorama era devastador. En el asiento de los acompañantes se encontraba sin signos vitales Mariana Soledad Calfuquir (33) , quien presentaba lesiones letales por arma de fuego en la región de la cabeza.

Por su parte, Uribe fue trasladado de urgencia por el servicio de emergencias médicas al Hospital Regional de la localidad, donde ingresó en estado crítico y debió ser intervenido quirúrgicamente de inmediato de su lesión en el abdomen, permaneciendo bajo pronóstico reservado y con riesgo de vida.

De acuerdo con las primeras declaraciones que el chofer herido pudo aportar antes de perder el conocimiento, el sangriento episodio tuvo lugar mientras él se encontraba prestando servicios de traslado mediante una aplicación digital de viajes. Por motivos que todavía son materia de investigación, el auto fue emboscado y atacado a balazos.

Los peritos de la División Criminalística que trabajaron sobre el rodado bajo las directivas del ministro de Seguridad provincial, Héctor Iturrioz, y de la Unidad Regional, detectaron que la carrocería exhibía numerosos impactos de bala.

La mayor concentración de tiros se localizó en la ventanilla lateral derecha, lo que evidencia que los agresores dispararon de manera directa desde afuera hacia adentro de la cabina.

Los investigadores locales, apoyados por los agentes de la Brigada de Investigaciones, analizan las cámaras de seguridad públicas y privadas para esclarecer cuál fue el detonante de la balacera y lograr individualizar a los sospechosos.

Fuente: TN