Así está el cuadro de la Copa Argentina 2026, tras el triunfo de Independiente

Los 16vos de la Copa Argentina 2026 empezaron a desarrollarse e Independiente es uno de los grandes que ya dio un paso importante en el inicio de la instancia. Este viernes se impuso a Unión de Santa Fe por 2 a 0, en un partido que resolvió de manera más sencilla de lo que amenazaba la previa y se metió en la próxima instancia, en la que jugará con Atlético Tucumán, que ya había hecho lo propio ante otro equipo de Primera División, Talleres de Córdoba.

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El Rojo de Avellaneda resolvió su partido con dos goles de tiro libre Santiago Montiel a los 5’ y de Maximiliano Gutiérrez a los 24′ y una notable actuación de su arquero Rodrigo Rey, sobre todo en la primera parte.

Pronto vendrá otros cruces interesantes de 16vos, como por ejemplo, Racing vs. Defensa y Justicia y Estudiantes vs. Rosario Central . En cuanto al resto de los equipos denominados “grandes”, Boca se enfrentará a Sarmiento de Junín, River jugará con Aldosivi y San Lorenzo se verá las caras con Deportivo Riestra. El campeón en ejercicio, Independiente Rivadavia Rivadavia, irá contra Tigre.

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Fuente: La Nación