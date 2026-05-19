Arsenal es campeón y termina con una racha de 22 años sin títulos en la Premier League

Arsenal debió esperar 22 años, pero no necesitó estirar la paciencia y la ansiedad hasta la última fecha para volver a ser campeón de la Premier League. La coronación anticipada, una jornada antes del final, se desencadenó a partir del empate 1-1 de Manchester City en su visita a Bournemouth, que con Marcos Senesi en la zaga central se consolidó en puesto de clasificación a la Europa League.

El lunes, Arsenal había hecho su parte con el triunfo por 1-0 frente al descendido Burnley. Manchester City debía ganar este martes para estirar el suspenso hasta el domingo, día que los hinchas de Arsenal no podrán llenar el Emirates Stadium para festejar porque su equipo será visitante de Crystal Palace, aunque tendrán la comodidad de que el partido se disputará en Londres, donde está el Selhurst Park.

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Manchester City fue el perseguidor durante todo el torneo. Cuatro fechas atrás había alcanzado a Arsenal y era puntero por mejor diferencia de gol, pero un empate frente a Everton lo relegó y la igualdad contra Bournemouth lo terminó de sacar de carrera. Abajo en el marcador desde los 39 minutos del primer tiempo por el golazo de Eli Kroupi, construido desde un saque de arco, Manchester City igualó a los 50 de la segunda etapa con una definición de Erling Haaland y estuvo cerca de darle vuelta la historia con un par de arrebatos ofensivos en el área local. No pudo ser y ahora la atención del City se concentra en Pep Guardiola , sobre quien varios medios ingleses informaron que dejará el club tras una década, sin cumplir el año de contrato que le resta.

Liberado de la presión de ser campeón de la Premier League, objetivo por el que invirtió más de mil millones de euros en refuerzos desde 2019, Arsenal puede redondear la mejor temporada de su historia de acuerdo a cómo le vaya en la final de la Champions League que disputará ante Paris Saint Germain el 30 de este mes, en Budapest. Su mejor ubicación en la competencia europea es el segundo puesto en 2006, cuando perdió la final ante Barcelona , sin Lionel Messi, que se recuperaba de un desgarro sufrido frente a Chelsea.

Este equipo de Mikel Arteta termina con la racha de más de dos décadas sin títulos en la Premier, tiempo en el que fue testigo del crecimiento de Chelsea y Manchester City a partir de que pasaron a ser propiedad del ruso Roman Abramovich -destituido en 2022 por el Gobierno inglés por apoyar la invasión de Rusia a Ucrania- y del Abu Dabi Group, en el caso de los citizens .

El último Arsenal campeón, en 2004, llevaba el sello del entrenador francés Arsene Wenger. Lo hizo de manera invicta, con 26 triunfos y 12 empates. Esa gran campaña les valió a los gunners el mote de “Los Invencibles”. Durante esta semana, en una charla televisiva entre Thierry Henry, figura de aquel Arsenal, con Bukayo Saka, actual extremo derecho, el exdelantero francés adelantó el reconocimiento: “Nosotros fuimos los Invencibles, pero ustedes pueden ser los Inolvidables”.

Fue el título N° 14 de liga para Arsenal, a seis de los máximos ganadores, Manchester United y Liverpool, ambos con 20. En las tres temporadas anteriores, el conjunto finalizó segundo, dos veces como escolta de Manchester City y de Liverpool en la restante.

Esta temporada, Arteta incorporó a su cuerpo técnico a Gabriel Heinze, que se ocupó de los entrenamiento defensivos. En el aspecto ofensivo, uno de los puntos fuertes fue la capacidad para marcar goles en las jugadas de estrategia con la pelota detenida, para lo cual contrató al especialista Nicolás Jover, que hasta 2021 trabajó en Manchester City. El último éxito por 1-0 fue con un gol de cabeza de Kai Havertz tras un córner.

Si bien en algún momento los dueños norteamericanos de Arsenal estuvieron cerca de perder la paciencia con Arteta -contratado en diciembre de 2019, tras poner fin a su etapa de ayudante de Guardiola-, el entrenador vasco se encargó de recordar que antes de su llegada el equipo había terminado quinto en la Premier League y que bajo su mando volvió a la Champions League después de siete años de ausencia.

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Fuente: La Nación