En qué invertir para cubrirse de la inflación, según los especialistas

El jueves pasado se dio a conocer el dato de inflación de abril : el Índice de Precios al Consumidor (IPC) se ubicó en 2,6%, según el último informe del Indec . En el marco de la desaceleración en la suba de precios, los especialistas recomiendan apostar a bonos que se ajustan por CER y con tasas fijas para cubrirse de la inflación .

Según un informe realizado por Federico Filippini, head of Research & Strategy de Grupo Financiero Adcap, los bonos en pesos presentan un buen rendimiento liderados por los Boncer , en un contexto de desinflación que sigue en marcha con cierta irregularidad y estabilidad cambiaria , donde el dólar se sostiene por debajo de $1500.

En ese sentido, recomienda " Boncers en el belly de la curva" —particularmente TZXD6 y TZX27—, ya que “continúan ofreciendo mejor valor relativo en un escenario donde la inflación permanezca persistente cerca del 2%”. En tanto, para un escenario de desinflación más rápida, favorece al T30A7, que “combina un carry atractivo con una sólida liquidez”.

En esa línea, el equipo de Estrategias de Inversión & Trading de IOL Inversiones estimó “ una inflación con nivel de convergencia cercano al 2% en lo que resta del año ”. En ese sentido, sugirieron los bonos soberanos ajustables por inflación (Boncer) que tienen vencimientos en plazos intermedios para obtener cobertura .

Entre ellos se destaca el TZXO6, un bono del Tesoro Nacional en pesos de mediano plazo, cero cupón con ajuste CER que tiene un plazo de vencimiento de 168 días. Dado que este se actualiza por inflación y se espera que en los próximos meses la suba de precios ronde el 2%, puede ofrecer cobertura de inflación hasta agosto al proyectar un rendimiento del 26% Tasa Nominal Anual (TNA).

En contraste, desde Max Capital señalaron que recomiendan " rotar hacia fondos con mayor exposición a instrumentos de tasa fija o incluso TAMAR , en detrimento de los fondos que invierten 100% en instrumentos CER”. Esto se debe a que “ este tipo de fondos son los que mayor potencial de retorno podrían capturar ”, dado que la desaceleración de la inflación podría ubicarse incluso por debajo de las expectativas actuales que rondan el 2%.

“Hacia el primer semestre de 2027, seguimos viendo más atractivo en los Boncap que en los Boncer" , puntualizó el último informe de Facimex. Señaló que los datos de inflación de alta frecuencia de mayo y las proyecciones del REM entre junio y septiembre favorecen levemente a los instrumentos ajustados a CER . De todos modos, la tasa fija resultaría la estrategia ganadora a partir de enero , puesto que el punto de equilibrio de la tasa de inflación esperada por el mercado luce pesimista en el largo plazo porque se ubicaría por debajo del 2%. En ese sentido, destacó el T31Y7 porque es “el único instrumento a tasa fija con TEM arriba del 2%”.

Fuente: La Nación