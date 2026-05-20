“Arriba los atrevidos”: un grupo de menores salía armado a robar autos y cayó por subir todo a sus redes sociales

Cuatro adolescentes fueron detenidos este miércoles por integrar una banda delictiva que se dedicaba al robo de autos a mano armada y que se había vuelto conocida por un método bastante incriminatorio: después de robar, se filmaban en los autos y lo subían a redes sociales, a cara descubierta y mostrando las armas.

La investigación la había iniciado la Policía de la Ciudad a partir de un violento robo automotor ocurrido a fines de abril en el barrio porteño de Barracas. El episodio quedó registrado por cámaras de seguridad y rápidamente se viralizó por la forma en que actuaron los delincuentes.

Con el avance de las tareas, los efectivos comenzaron a detectar publicaciones realizadas por los propios sospechosos. En esos registros aparecían circulando en vehículos robados, mostrando pistolas y lanzando frases desafiantes como “Jueves de Jeep” y “arriba los atrevidos”, mientras escapaban a toda velocidad por autopistas y avenidas. Todo a cara descubierta.

A partir de ese robo, entre tareas de ciberpatrullaje y cruce de información la Policía de la Ciudad comenzó a trabajar en conjunto con la Bonaerense y la justicia. Según fuentes del caso, el intercambio de información y el análisis de datos informáticos y registros fílmicos permitieron al Gabinete de Tácticas Operativas (GTO) de la Policía Bonaerense avanzar con tareas de inteligencia y seguimiento para identificar a los sospechosos y ubicar sus domicilios en la zona sur del conurbano bonaerense.

Con las pruebas reunidas, el Juzgado Nacional de Menores 5, a cargo de Gonzalo Oliver de Tezanos, el Juzgado de Garantías del Joven y el Fuero de Responsabilidad Penal y Juvenil 3 de Avellaneda acordaron avanzar en el caso y ordenaron la realización de ocho allanamientos simultáneos .

Así se realizó el operativo en forma paralela en siete viviendas de Dock Sud y una de Sarandí con policías porteños de la DIC4, de la División Operaciones Especiales Metropolitanas (DOEM) y de la Policía bonaerense de las seccionales Avellaneda, Florencio Varela, Lanús, Berazategui y Quilmes, efectivos del Destacamento Operativo Dock Sud y la Unidad de Prevención de Policía Local (UPPL) de Avellaneda.

Durante uno de los allanamientos, los agentes detuvieron a cuatro menores de edad, que tienen entre 14 y 16 años. Tras los arrestos, el juzgado de Menores dispuso el traslado de los imputados de 16 años al Instituto Inchausti, mientras los dos más chicos solo recibieron una notificación y fueron liberados.

En uno de los domicilios, se produjo -según los investigadores- el principal golpe logístico contra la organización criminal, dado que se secuestró una réplica de arma de fuego similar a la que los sospechosos exhibían en los videos virales y también un manojo de llaves de ignición pertenecientes a distintos vehículos robados.

Para los investigadores, esos elementos representan una prueba clave porque vinculan directamente a los detenidos con la estructura operativa dedicada al robo automotor.

El modus operandi de la banda de adolescentes consistía en robar autos en Barracas, filmarse a bordo de estos vehículos y escapaban tras cruzar el Riachuelo hacia distintos barrios del municipio de Avellaneda.

"Los atrevidos" se jactaban de sus andanzas delictivas y publicaban videos en las redes sociales a cara descubierta y celebrando sus botines. Una de esas últimas filmaciones, a bordo de un vehículo robado fue la que desató la investigación por el asalto a mano armada perpetrado el 30 de abril último.

Ese día, siempre según fuentes de la investigación, a punta de pistola el cuarteto le robó un Jeep Renegade a una mujer que salía de una carnicería en la calle Arzobispo Espinosa al 1500. Las imágenes de las cámaras de seguridad de la Ciudad y viviendas de la zona mostraron que tres de los jóvenes esperaban a la víctima en el umbral de una casa vecina y otros dos aguardaban para atraparla.

Fuente: Clarín