Inseguridad en provincia: baja el total de delitos pero suben los homicidios cometidos por menores

Buenos Aires, constituye un territorio hostil y peligroso según certifican los datos rígidos de la Justicia penal. Todos los días en la provincia hay -en promedio- 5,3 personas que murieron o a las que intentaron matarlas en circunstancias delictivas. Es decir: los homicidios o tentativas de homicidios registrados en territorio bonaerense a lo largo de todo 2025 acumularon 1.947 casos en los registros judiciales.

Es un indicador similar al de 2024 (cuando fueron 1.914 los bonaerenses que resultaron víctimas de este delito) pero del análisis de los números asoma un dato preocupante: la categoría homicidio simple atribuidos a menores en ese período -entre los consumados y las tentativas- creció un 55% . El cuadro muestra 97 episodios en 2024 y 151 en 2025.

El año pasado también hubo 36 homicidios criminis causa, 28 agravados y 8 en ocasión de robo ; lo que arrojó un total de 223, un 17% más que en 2024, cuando hubo 185 sumando todas la categorías mencionadas.

El incremento se relevó el mismo año en que el Gobierno Nacional impulsó una reforma para bajar la edad de imputabilidad. El Congreso sancionó un nuevo Régimen Penal Juvenil que reduce de 16 a 14 rango etario para ser considerado punible. A partir del momento en que entre en vigencia plena el nuevo plexo normativo los adolescentes de 14 años o más serán pasibles de juicio y condena según votaron los legisladores el 27 de febrero pasado.

Y es el período que abarca casos de gran impacto como el crimen de Kim Gomez (7) , cometido el 25 de febrero de 2025, en La Plata, cuando le robaron el auto a su mamá y la arrastraron casi 15 cuadras por las calles sujetada con el cinturón de seguridad. Provocó conmoción porque los dos autores del robo y homicidio eran menores. Hace dos meses se cerró el caso con la condena para al acusado que al momento del hecho tenía 17 años y resultó el único imputable ya que el otro era de 14.

No obstante el aumento en esa categoría, los delitos totales presuntamente cometidos por jóvenes o adolescentes representan apenas el 2,2% del total de los denunciados en provincia . “Tienen escasa incidencia en el total, pero resultan de mayor impacto social”, reconoció un especialista que se encarga de la evaluación de los relevamientos de inseguridad.

El rubro “delitos contra las personas” abarca los asesinatos callejeros, enfrentamientos entre bandas, los ataques en robos o las muertes que se ejecutan para tapar otro delito (criminis causa, en la denominación jurídica). También las “tentativas” de cada uno de esas tipificaciones. El volumen es casi idéntico -aunque menor- al que registró el territorio en el 2024, cuando se iniciaron 1.914 causas por esos motivos.

El dato fue revelado este martes en el informe anual que presenta la Procuración General de la Suprema Corte bonaerense con la estadística de los 20 departamentos judiciales provinciales. Los datos fueron extraídos del Sistema Informático del Ministerio Público (SIMP) hasta el 11 de enero de 2026.

Es el único mapa completo de la inseguridad en el mayor estado federal argentino. Desde hace más de 20 años, los registros de otros organismos (como la Policía Bonaerense) dejaron de hacerse públicos. Y en la fuerza de seguridad -más allá de los reportes propios con los que elaboran los “mapas de delito”- utilizan estos números también para diseñar estrategias de control y prevención.

De acuerdo con el reporte de la Procuración, el año pasado iniciaron en el Fuero Criminal y Correccional (con imputados mayores) de edad, 1.012.857 causas penales y en el Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil, 22.493.

Según informa la Procuración a cargo de Julio Conte Grand, en relación con el período anterior analizado, “se evidencia una disminución en ambos fueros : del 6,4% en mayores y del 0,9% en el Juvenil”.

Los veinte departamentos judiciales presentan una disminución interanual. En relación al promedio provincial (-6,4%), las mayores caídas se observan en La Matanza (-12%), Junín (-9,4%), La Plata (-9%), Bahía Blanca y Necochea (-8,2% en ambos casos).

En 2025 se iniciaron 124.723 causas por delitos contra las personas , que representan el 12,3% del total. En comparación con 2024, marcan un aumento del 3,2%. La mayoría de estas casos refieren a las lesiones leves y las lesiones culposas.

Otra reducción se observa en el indicador que releva delitos contra la integridad sexual : bajaron 1,5% con respecto al año anterior. La investigaciones penales iniciadas por abuso sexual simple y abuso sexual con acceso carnal disminuyeron 6,9% y 5,6%. Sin embargo, se detectó un crecimiento de 16,9%, en los casos de Producción y comercialización de actividades sexuales y Grooming.

El otro grupo de impacto que se usa para marcar el escenario de inseguridad pública es el renglón que abarca los delitos contra la propiedad : conforman el 37,5% del total. Son más de 370.000 robos, asaltos, hurtos, atracos y estafas. En relación al periodo anterior, estos delitos disminuyeron un 12,3%.

Fuente: Clarín