Antes del inicio del juicio, se realizará una inspección en la casa de la abuela de Loan Peña

En la previa del inicio del juicio por el caso de Loan Danilo Peña , el nene que desapareció el 13 de junio de 2024 durante un almuerzo familiar en Corrientes, la Justicia llevará a cabo una inspección ocular en la casa de la abuela del menor , lugar en donde fue visto por última vez.

La revisión de la propiedad de Catalina Peña, ubicado en el paraje El Agarrobal, en la localidad de 9 de Julio, se llevará a cabo este martes y tendrá como objetivo aportar al tribunal una “dimensión concreta y territorial” de la zona , antes de la primera audiencia del proceso judicial, que será el próximo 16 de junio.

Según informaron fuentes judiciales a Noticias Argentinas , la recorrida permitirá el contacto directo con los escenarios claves del caso para que se pueda evaluar con mayor precisión distancias, tiempos y características del lugar donde ocurrieron los hechos.

De acuerdo a la investigación, el 13 de junio de 2024 el nene fue a caballo con su papá hasta la casa de su abuela Catalina . El almuerzo arrancó entre las 12.30 y las 13.00, como lo prueba una foto tomada por Laudelina.

Loan fue visto por última vez a las 13.52 , cuando caminaba con otros hacia el monte, y a las 15.26 intentaron avisar a su mamá que el nene no aparecía.

En ese lapso, según la hipótesis principal, Antonio Benítez, Daniel “Fierrito” Ramírez, Mónica del Carmen Millapi y Laudelina Peña aprovecharon que el papá y la abuela estaban distraídos y apartaron a Loan con la excusa de buscar naranjas.

En el camino, Laudelina convenció a la prima de Loan de volver a la casa y dejó al nene solo con los adultos . Una vez en el naranjal, “se produjo un suceso que terminó con la sustracción de Loan, el cual fue alejado del lugar y ocultado”, indican los investigadores.

La Justicia sospecha que usaron la camioneta blanca de Carlos Pérez y María Victoria Caillava para llevárselo. Los perros rastreadores marcaron el olor del nene en ese vehículo. El comisario Walter Maciel , según la causa, montó un “falso escenario de búsqueda” para entorpecer el hallazgo.

Desde entonces, la única pista concreta fue uno de los botines del nene , que encontraron en un campo vecino. El hallazgo fue atribuido en distintos momentos a Laudelina, Macarena Peña y Maciel , pero la Justicia comprobó que fue el propio Maciel quien lo plantó.

En el juicio se tratarán dos causas que fueron unificadas por “conexidad objetiva” , esto significa que hay una vinculación directa entre los hechos investigados en ambos expedientes.

El primer grupo de imputados, acusados de sustracción y ocultamiento en calidad de coautores, está integrado por Bernardino Antonio Benítez, Laudelina Peña (tía de la víctima), María Victoria Caillava y su esposo Carlos Guido Pérez , Daniel Oscar Ramírez y su pareja Mónica del Carmen Millapi , y el comisario Walter Adrián Maciel como partícipe necesario. El delito que se les imputa prevé penas de entre 5 y 15 años de prisión.

La fiscalía sostuvo que el chico no se perdió y que los siete principales imputados actuaron de manera coordinada para sustraerlo y ocultarlo.

La segunda causa apunta a Federico Rossi Colombo, Nicolás “El Americano” Soria, Elizabeth Cutaia, Alan Cañete, Delfina Taborda, Pablo Noguera, Pablo Núñez, Valeria López, Verónica Machuca Yuni y Leonardo Rubio.

Estas personas llegaron a 9 de Julio como supuestos integrantes de la fundación Lucio Dupuy , una asociación contra la violencia infantil, y mantuvieron contacto con testigos e imputados. Pero todo resultó ser falso.

La fiscalía federal consideró que habrían realizado maniobras para desviar la investigación y les imputó delitos como “privación ilegítima de la libertad, defraudación a la administración pública, encubrimiento, falso testimonio, violación de secreto profesional, suministro gratuito de estupefacientes, resistencia a la autoridad y usurpación de insignias y títulos profesionales”.

Fuente: TN