Alerta violeta por niebla: qué dice el último informe del SMN y qué zonas afectará

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta violeta por niebla para amplias zonas del país debido a la presencia de bancos densos que provocaron una marcada reducción de la visibilidad y complicaciones en el tránsito terrestre, aéreo y fluvial. La advertencia alcanza a sectores de la provincia de Buenos Aires , la ciudad de Buenos Aires , Chaco , Corrientes , Entre Ríos y Santa Fe .

Además, el organismo mantiene una alerta amarilla por nevadas en Santa Cruz y una alerta amarilla por vientos en La Pampa , en el marco de una jornada marcada por diversos fenómenos meteorológicos que afectan a distintas regiones del país.

Según el SMN, la alerta violeta se emite cuando se esperan fenómenos que pueden generar inconvenientes o dificultades en el desarrollo de actividades cotidianas. En este caso, la presencia de niebla puede reducir significativamente la visibilidad y aumentar el riesgo de accidentes en rutas y accesos.

Ante este escenario, las autoridades recomiendan evitar desplazamientos innecesarios, circular a velocidad reducida, mantener una distancia prudente entre vehículos y utilizar las luces bajas encendidas. También aconsejan evitar maniobras bruscas y respetar las indicaciones de los organismos de seguridad vial.

Las consecuencias del fenómeno ya comenzaron a sentirse en distintos puntos del país. Mientras rige la advertencia por niebla, la empresa Autovía del Mercosur (Aumesa) dispuso restricciones al tránsito en el puente Zárate-Brazo Largo , uno de los principales corredores que conectan Buenos Aires con Entre Ríos.

Un video registrado por el drone de LN+ mostró la estructura prácticamente cubierta por una espesa capa de niebla . En las imágenes apenas se distinguen las torres y los tensores del puente, mientras gran parte del trazado permanece oculto bajo un manto blanco.

Según informó Aumesa, continúa la afectación a la visibilidad en la zona y se implementó un esquema de tránsito asistido cada 20 minutos entre el kilómetro 85 y el kilómetro 119 de la Ruta Nacional 12, desde el peaje Zárate hasta la localidad entrerriana de Ibicuy.

ATN CONDUCTORES 🗨️ Oficial de AUMESA 🟥 CORTE TOTAL con modalidad de tránsito asistido cada 20 minutos entre el Km 85 y el Km 119 de RN12 ⚠️ Circular con extrema precaución y respetar las indicaciones del personal de Seguridad Vial y GNA. ⚠️ Considerar DEMORAS. 📱140 pic.twitter.com/Sj7LogjFD6

La niebla también generó complicaciones en la actividad aérea. De acuerdo con los registros operativos aeroportuarios, al menos 15 vuelos presentan demoras en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza debido a las condiciones de baja visibilidad.

Las autoridades aeroportuarias monitorean la evolución del fenómeno para determinar eventuales modificaciones en las operaciones durante el resto de la jornada.

Además de la advertencia violeta por niebla, el SMN mantiene una alerta amarilla por nevadas en Santa Cruz , donde se prevén acumulaciones de nieve que podrían afectar la circulación y las actividades al aire libre.

En tanto, sobre sectores de La Pampa rige una alerta amarilla por vientos , con ráfagas que podrían alcanzar intensidades capaces de generar inconvenientes en zonas rurales y urbanas.

Fuente: La Nación