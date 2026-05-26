A cuánto llega la jubilación mínima en junio de 2026 con el aguinaldo y el bono

Los jubilados de la Anses (Administración Nacional de la Seguridad Social) reciben en junio una actualización automática del 2,58% , en línea con el último índice de inflación, y la liquidación de la primera cuota del aguinaldo. Además, quienes perciban el haber mínimo, también reciben el bono.

De esta manera los jubilados y pensionados tienen un reajuste del 2,58% , en concordancia con la inflación registrada en abril, que fue del 2,6% . Cabe aclarar que para este tipo de actualizaciones, que se hacen mes a mes, se toman los porcentajes de incremento en los precios con dos decimales , y eso arroja el valor exacto actualizado.

En el siguiente cuadro figuran los montos a percibir en junio, de acuerdo a los distintos tipos de jubilaciones. Allí figura la inclusión del bono previsional y el monto estimado de aguinaldo , según los haberes percibidos:

El bono extraordinario sigue siendo de $70.000 , cifra que no percibe cambios hace más de dos años. Se acredita directamente junto a los haberes y está destinado principalmente a quienes cobran el haber mínimo o pensiones no contributivas y PUAM .

Para beneficiarios con haberes superiores al mínimo, el bono se otorga en forma proporcional hasta alcanzar un tope de $473.317,99.

Para los jubilados de la Anses (Administración Nacional de la Seguridad Social), el pago del aguinaldo ocurre en la misma jornada en que cobran su prestación principal . El organismo define el cronograma según el nivel de ingresos y la terminación del documento nacional de identidad, por lo cual los pagos se distribuyen a lo largo de la segunda, tercera o cuarta semana del mes.

Los interesados deben consultar el calendario difundido por la Anses al comenzar el período, para verificar la fecha exacta según su prestación específica.

Para iniciar un trámite jubilatorio en la Anses es necesario seguir estos pasos:

Fuente: La Nación