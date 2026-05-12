Alejandro Catterberg enumeró los cuatro frentes abiertos que debe resolver el Gobierno antes de desplazar a Adorni

El director de la consultora Poliarquía, Alejandro Catterberg , planteó una advertencia sobre la estabilidad del gabinete nacional durante su participación en Odisea Argentina , en LN+ .

El analista político sostuvo que el desplazamiento de Manuel Adorni , lejos de solucionar la crisis política, podría generar nuevos problemas para el presidente Javier Milei si no se resuelven primero conflictos más profundos que afectan el funcionamiento del Poder Ejecutivo nacional.

Catterberg detalló cuatro ejes fundamentales que la Casa Rosada debe atender antes de considerar cualquier cambio en su estructura. El especialista afirmó que el Gobierno necesita recuperar la capacidad de controlar la agenda pública, reducir las internas dentro de La Libertad Avanza, modificar la actual estrategia de confrontación permanente con el periodismo y avanzar hacia una ampliación política. Según el consultor, omitir estos pasos previos dejaría el problema de fondo sin respuesta.

El analista explicó que el Gobierno atraviesa una etapa de desgaste marcada por la caída en el respaldo social y precisó que, desde el mejor momento post-electoral, la administración libertaria perdió entre 10 y 12 puntos en los sondeos, un descenso que calificó como significativo por la velocidad del proceso.

“Venimos del mejor verano del Gobierno desde que llegó” , señaló Catterberg, aunque aclaró que la situación actual no presenta un carácter dramático dado que el Presidente conserva niveles de aprobación que superan el 40 por ciento.

En su diagnóstico, apuntó a que el Ejecutivo sufre el impacto de una combinación de factores económicos y políticos. Entre ellos, destacó la influencia de la inflación sobre los ingresos y los cuestionamientos sobre las formas de gestión. “Ese sector -el que representa Bullrich- creyó en la idea de ‘somos distintos, somos diferentes’” , afirmó el analista, quien subrayó que los escándalos recientes erosionaron esa percepción.

“No hay nada más casta que subirse a un avión privado e irse a Punta del Este” , enfatizó al referirse a la desilusión de los sectores de centroderecha.

En cuanto a las internas, advirtió sobre dinámicas ocultas: “Hay un segundo nivel, que está un poco más abajo de la superficie, que tiene que ver con la disputa de poderes vinculados al Poder Judicial, las relaciones con la política y la corrupción ”. Ante este escenario, el consultor resumió su visión sobre la figura del vocero presidencial: “Tenerlo a Adorni es un dolor de cabeza, pero, tal vez, sacarlo te genere, en poco tiempo, un nuevo dolor de cabeza” .

Fuente: La Nación