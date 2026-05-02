Adiós a las baldosas de cerámica y porcelana: el piso tendencia en 2026, más moderno y fácil de instalar

Las baldosas de cerámica y porcelana, que fueron protagonistas durante largos años, están quedando en el pasado. En este sentido, hay nuevos revestimientos modernos que prometen ser tendencia este 2026 y cambiar la forma

El furor este año es renovar sin romper nada y sumar calidez a los ambientes. Por eso, los materiales estrella de esta nueva era son el microcemento y los vinílicos , que se imponen por su practicidad y diseño.

Durante años, la cerámica fue la reina de los pisos por su practicidad, pero su aspecto frío y repetitivo empezó a cansar. Además, el desgaste de los rejuntes —donde se acumula suciedad y moho— y la necesidad de mantenimiento constante alentaron a muchos a buscar alternativas.

De esta forma, los pisos monolíticos, sin juntas ni cortes, son la gran apuesta para quienes quieren un look moderno y fácil de limpiar.

Para quienes buscan rapidez, el piso vinílico es el gran aliado. Viene en versiones adhesivas o de encastre, y permite transformar una cocina o un living en solo un día. Es resistente al agua y mucho más cálido que la cerámica , ideal para andar descalzo incluso en invierno.

Por otro lado, el microcemento polimérico es la opción ideal para los fanáticos del estilo industrial y minimalista. Con apenas 2 milímetros de espesor, genera una superficie continua que agranda visualmente los ambientes.

Antes de lanzarse a la renovación, los especialistas recomiendan analizar la rutina del hogar. Si la idea es evitar obras, la técnica de sobreponer el nuevo piso sobre el anterior es la más práctica, siempre que la base esté nivelada y firme.

Fuente: TN