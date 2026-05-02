Tirar vinagre en los zócalos de la casa: para qué lo recomiendan y cuándo debe hacerse

Los zócalos de la casa tienden a acumular suciedad y polvo rápidamente. Si bien se suele recurrir a pasar una escoba o usar productos químicos para su limpieza, existe un truco fácil y barato que puede solucionar el problema: usar vinagre blanco .

El secreto está en que este producto no solo tiene propiedades antibacterianas y desinfectantes que limpian, también es ideal para eliminar bacterias y hongos. Todo esto sin gastar de más, y de forma segura.

Para aprovechar al máximo sus beneficios, hay que elegir el momento justo:

No hace falta gastar de más ni usar productos raros. El truco es simple:

Por lo tanto, tirar vinagre en los zócalos es una práctica económica, fácil y efectiva para mantener la casa más limpia y fresca. No reemplaza una limpieza profunda, pero es un gran complemento para la rutina diaria y ayuda a que cada rincón del hogar se vea y huela mejor.

Fuente: TN