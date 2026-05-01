Adiós al estante de TV tradicional: la nueva tendencia sin instalación y más práctica

Mover el televisor de un ambiente a otro sin perforar paredes ni hacer instalaciones complejas ya no es una idea lejana. Una nueva alternativa empieza a imponerse como solución práctica para quienes buscan comodidad, versatilidad y un uso más dinámico de los espacios en casa.

En los últimos meses, los soportes de TV con ruedas comenzaron a ganar popularidad como reemplazo del clásico soporte fijo . Se trata de estructuras móviles que permiten trasladar el televisor fácilmente entre distintos ambientes, adaptándose a nuevas formas de consumo y distribución del hogar .

Estos soportes consisten en una base con ruedas, generalmente con freno, y una estructura vertical donde se fija el televisor . Algunos modelos incluyen estantes para consolas, decodificadores o parlantes, lo que los convierte en una solución integral.

En redes sociales, un usuario de X (@kofiwest_gh) los recomendó con una frase que resume su lógica: evitar tener varios televisores y, en cambio, mover uno solo según la necesidad .

El concepto encaja con una tendencia más amplia: espacios más flexibles, menos instalaciones permanentes y mayor aprovechamiento de cada objeto.

En el mercado argentino, l os precios varían según el tamaño, los materiales y la capacidad de carga:

Se consiguen en tiendas online, marketplaces y casas de electrónica . Marcas genéricas dominan la oferta, aunque algunas especializadas en soportes audiovisuales también empezaron a incorporarlos.

Además, son una opción interesante para quienes alquilan o no quieren hacer modificaciones permanentes en su casa.

Antes de elegir un soporte con ruedas, conviene revisar algunos puntos clave:

También es importante considerar el espacio disponible, ya que, aunque son prácticos, ocupan más lugar que un soporte fijo en pared .

Más allá de la comodidad, esta tendencia refleja un cambio en cómo se usan los dispositivos en el hogar. El televisor deja de ser un objeto estático para convertirse en algo adaptable , que acompaña las rutinas diarias.

En un contexto donde cada vez se prioriza la funcionalidad y la optimización del espacio, los soportes con ruedas aparecen como una solución simple, pero con impacto real en la vida cotidiana.

Fuente: TN