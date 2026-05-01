Adiós a la cortina de baño: la nueva tendencia más elegante y práctica para este 2026

Durante años, la cortina de baño fue una solución rápida, económica y funcional para separar la ducha del resto del ambiente. Sin embargo, en 2026 comenzó a quedar cada vez más relegada frente a una alternativa que combina diseño, privacidad y una estética mucho más sofisticada: las mamparas de vidrio con polarizado espejado .

Este nuevo recurso se convirtió en una de las principales tendencias en baños modernos, en especial en hogares que buscan renovar el espacio sin hacer grandes obras . A diferencia de la clásica cortina plástica o textil, esta opción aporta una sensación visual más limpia, elegante y contemporánea, además de resolver uno de los principales problemas de siempre: la falta de privacidad.

La mampara con efecto espejo mantiene la practicidad del vidrio , pero suma una ventaja clave: desde el exterior impide ver con claridad hacia el interior de la ducha , mientras que desde adentro la percepción del espacio resulta mucho más cómoda y natural.

Además, su acabado reflectante ayuda a potenciar la luz y genera un efecto visual de mayor amplitud , algo valorado en baños pequeños o con poca iluminación natural.

Así, la tradicional cortina de baño empieza a perder protagonismo frente a una solución que no solo mejora la estética, sino también la experiencia diaria.

La mampara de vidrio con polarizado espejado se instala como una evolución de la clásica división de ducha. Conserva la estructura moderna de una mampara tradicional, pero incorpora un tratamiento especial sobre el vidrio que crea un efecto reflectante similar al de un espejo .

Esto permite mantener la separación entre sectores sin recurrir a cortinas que suelen acumular humedad, manchas de jabón y hongos con el paso del tiempo.

Además, elimina esa sensación de baño improvisado que muchas veces generan las cortinas plásticas, en especial en espacios más modernos o recientemente renovados.

Su presencia aporta una imagen más prolija, ordenada y de estilo hotelero, una característica cada vez más buscada en proyectos de interiorismo.

Entre sus principales ventajas se destacan:

Uno de los mayores problemas de las cortinas tradicionales es su mantenimiento. Con el uso diario, suelen mancharse, pegarse al cuerpo durante la ducha y acumular humedad constante, lo que favorece la aparición de moho y malos olores.

La mampara espejada resuelve todo eso con una estructura mucho más higiénica y fácil de limpiar. Además, mejora visualmente el ambiente sin necesidad de cambiar azulejos, sanitarios o muebles.

También resulta una opción ideal para baños compartidos, donde la privacidad cobra más importancia. El efecto polarizado permite sentirse más resguardado sin perder diseño ni luminosidad.

Para conservar el efecto espejo y evitar marcas, la limpieza de este tipo de mamparas requiere algunos cuidados simples pero clave. A diferencia de la cortina tradicional, el vidrio no acumula humedad de la misma forma, pero sí puede quedar con manchas de agua o restos de jabón si no se mantiene correctamente.

Lo ideal es secar la superficie después de cada uso con un secador de goma o un paño suave, lo que evita la formación de marcas de cal. Para una limpieza más profunda, se recomienda usar productos suaves o una mezcla de agua con vinagre, evitando químicos abrasivos que puedan dañar el tratamiento espejado.

También es importante limpiar los rieles o bisagras (según el tipo de mampara) para evitar acumulación de suciedad y asegurar un buen funcionamiento. Con estos cuidados básicos, no solo se mantiene el brillo y la estética, sino que también se prolonga la vida útil de una de las tendencias más elegidas para el baño en 2026.

Fuente: TN