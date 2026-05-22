Activistas de la flotilla humanitaria denuncian torturas y abusos en Israel tras haber sido deportados

Los últimos activistas italianos de la flotilla humanitaria que se dirigía a Gaza, capturados esta semana por las fuerzas de seguridad iseaelíes y deportados el jueves por aquel país, regresaron anoche a Roma y relataron episodios de violencia física, humillaciones y tortura psicológica vividos durante las últimas 48 horas.

Al llegar a Roma- donde el grupo fue recibido en el aeropuerto de Fiumicino, entre aplausos y gritos de solidaridad- los manifestantes denunciaron todo tipo de agresiones físicas y un trato humillante. Alrededor de 50 de los activistas, incluido un italiano, debieron ser hospitalizados previamente en Turquía debido a las heridas sufridas en Israel.

Los testimonios describen agresiones severas y condiciones degradantes. “Algunos tuvieron costillas rotas, y otros fueron agredidos sexualmente, pero también hubo tortura psicológica”, afirmó Antonella Mundu, activista de la Toscana.

Según ella, para ser trasladada al puerto fue encerrada en “una jaula de hierro de apenas un metro de altura”, sin ninguna visibilidad hacia el exterior. “Afuera, los perros ladraban y arañaban el hierro”, contó.

Luca Poggi, de 28 años, resumió la situación en pocas palabras: “Si antes volvíamos humillados, pero esencialmente ilesos, esta vez regresamos literalmente con huesos rotos”.

Otro activista, Marco Montenovi, de 43 años y oriundo de Ancona, relató agresiones aún más violentas. “Me tiraron al suelo, me golpearon entre cuatro al mismo tiempo, me colocaron bridas de plástico en las manos, las apretaron y luego me las arrancaron”, reveló.

“También intentaron dislocarme el hombro por la fuerza, o me agarraban del cabello y me levantaban como un trofeo”, agregó.

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La justicia de Roma investiga el trato recibido por los activistas y los fiscales están considerando avanzar con cargos por presunta tortura y violencia sexual, además de secuestro, tras haber obtenido como prueba los videos publicados por el ministro de Seguridad Nacional israelí, Itamar Ben Gvir, que provocaron una condena internacional.

En esas imágenes, el político se burla de los activistas, obligados a arrodillarse, con el rostro contra el suelo, vendados y esposados, mientras les dice: “Bienvenidos a Israel”, y los califica de aspirantes a héroes que terminarán en la cárcel junto a terroristas palestinos.

Los investigadores también han comenzado a entrevistar a los activistas italianos implicados, entre ellos el diputado del Movimiento 5 Estrellas, Dario Carotenuto, quien ya ha sido interrogado.

Tras regresar a Italia, Carotenuto afirmó que él y otros activistas fueron golpeados “salvajemente” por funcionarios israelíes.

La fiscalía de Roma también investiga presuntos delitos cometidos por autoridades israelíes durante la interceptación de dos intentos anteriores de la Flotilla de llevar ayuda a Gaza, el mes pasado y en otoño de 2025.

El gobierno italiano convocó al embajador de Israel en Roma por el contenido de los videos de Ben Gvir y el viceprimer ministro y ministro de Relaciones Exteriores de Italia, Antonio Tajani, reiteró que está en contacto con ministros europeos para discutir posibles sanciones contra el funcionario israelí.

“Independientemente de mi valoración sobre la Flotilla, porque no creo que logre grandes resultados para Gaza, los derechos humanos no pueden ser ignorados y la condena es total”, declaró Tajani durante una reunión ministerial de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), en Helsingborg.

El canciller italiano agregó además que ya conversó con representantes de Alemania sobre el tema. “Alemania está siguiendo esto muy de cerca. Les corresponderá a ellos decir qué quieren hacer”, concluyó.

Varios países, entre ellos Gran Bretaña, Francia y Portugal, convocaron el jueves a enviados israelíes para expresar su preocupación por el trato recibido por los activistas de la flotilla y en protesta por las acciones de Ben-Gvir.

“Las acciones del señor Ben-Gvir hacia los pasajeros de la flotilla Global Sumud, condenadas incluso por sus propios colegas del gobierno israelí, son inaceptables”, sentenció el ministro de Asuntos Exteriores francés, Jean-Noël Barrot. Turquía, Grecia, Italia e Indonesia también apuntaron contra Israel.

Entre la tripulación de la flotilla se encontraban varios ciudadanos italianos, lo que derivó en una serie de cuestionamientos por parte de la la primera ministra Giorgia Meloni.

“Las imágenes del ministro israelí Ben-Gvir son inaceptables . Es inadmisible que estos manifestantes, entre ellos muchos ciudadanos italianos, sean sometidos a este trato lesivo de la dignidad de la persona”, apuntó Meloni al tiempo que convocó al embajador de Israel para exigirle explicaciones.

El trato que recibieron los activistas por parte de los agentes de policía bajo las órdenes de Ben-Gvir provocó no solo derivó en un repudio generalizado de la comunidad internacional sino también en una reprimenda del primer ministro Benjamin Netanyahu.

El premier israelí declaró el miércoles que había ordenado la deportación de los activistas “lo antes posible”, tras cuestionar duramente el accionar del ministro de Seguridad Nacional.

Netanyahu afirmó que, si bien Israel tiene todo el derecho a detener las “flotillas provocadoras de simpatizantes terroristas de Hamás”, la forma en que Ben-Gvir trató a los activistas “no estaba en consonancia con los valores y normas de Israel”.

Pese a ello, el Servicio Penitenciario de Israel (IPS) declaró que su personal actuó “de acuerdo con los procedimientos”.

“En el momento de la llegada de los detenidos, los guardias penitenciarios estaban obligados a actuar para mantener el orden y la seguridad del lugar. Todas las acciones se llevaron a cabo de conformidad con los procedimientos y criterios profesionales”, afirmó el Servicio Penitenciario.

El IPS también sostuvo que algunos de los detenidos filmados mientras eran humillados no estaban bajo su jurisdicción en el momento de las grabaciones.

Fuentes de seguridad señalaron que la mayoría de los videos documentados provenían de áreas bajo control de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) y de la policía. Sin embargo, el diario israelí Haaretz, destacó una parte del video en la que un miembro de las fuerzas de seguridad obliga a un activista que grita “Palestina libre” a tirarse al suelo fue filmada en una zona bajo control del Servicio Penitenciario israelí.

El diario agrega que en una fotografía donde se ve a activistas de laflotillaarrodillados con la cabeza contra el suelo, también son visibles miembros del IPS.

Israel mantiene un bloqueo marítimo sobre Gaza desde que Hamás tomó el control del territorio en 2007. Las autoridades israelíes intensificaron las medidas tras los ataques de insurgentes encabezados por Hamás sobre el sur de Israel, que mataron a unas 1.200 personas y tomaron a más de 250 como rehenes, el 7 de octubre de 2023.

Los críticos sostienen que el bloqueo equivale a un castigo colectivo. Israel afirma que su objetivo es impedir que Hamás se arme. Egipto, que tiene el único paso fronterizo con Gaza que no está controlado por Israel, también ha restringido en gran medida las entradas y salidas del territorio.

La ofensiva de represalia de Israel tras los ataques del 7 de octubre, que inició la guerra, ha matado a más de 72.700 personas, según el Ministerio de Salud de Gaza, que forma parte del gobierno dirigido por Hamás y no distingue entre víctimas civiles y combatientes en su conteo. El ministerio está integrado por profesionales médicos que mantienen y publican registros detallados, considerados en general fiables por la comunidad internacional.

Fuente: La Nación