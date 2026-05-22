Asesinaron de dos disparos a un hombre en plena vía pública de Corrientes

En la localidad correntina de Santa Lucía , un episodio de violencia alteró la rutina habitual durante la tarde-noche de ayer jueves.

Lucas Gastón Guzmán , un hombre de 39 años domiciliado en Yatay Ti Calle, fue asesinado de dos disparos frente al local comercial “La Granja”, sobre la avenida Héroes de Malvinas. El hecho ocurrió cerca de las 19:25 y generó conmoción entre los presentes, quienes observaron incrédulos el desarrollo de los acontecimientos.

El agresor, Geranio Elías Sánchez , de 30 años, descendió junto a otro hombre de una camioneta Ford Ranger roja . Sin mediar palabra, Sánchez habría efectuado dos disparos con un revólver calibre 32, que impactaron de lleno en Guzmán, provocándole heridas mortales. Tras la agresión, los atacantes abandonaron el lugar sin mostrar signos de apuro, mientras una mujer intentaba auxiliar a la víctima caída.

Las autoridades policiales informaron que el presunto homicida fue aprehendido poco después y quedó a disposición de la Justicia . La detención de Sánchez se realizó en el marco de las primeras actuaciones y testimonios recabados en la zona. El ataque, que se produjo en plena área urbana y en horario de alto movimiento , fue presenciado por varias personas, lo que facilitó la obtención de datos preliminares y la rápida intervención de la policía local.

De acuerdo a lo informado por el portal del diario El Litoral, el episodio tuvo lugar cerca del barrio 13 de Diciembre , un sector habitualmente tranquilo de Santa Lucía.

Según se informó, personal de la comisaría local acudió al lugar acompañado por el médico policial, quien constató el fallecimiento de Guzmán en el sitio del ataque. La investigación fue supervisada por e l fiscal de turno, Dr. Caceré, y por peritos de la Unidad Regional II de Goya , quienes realizaron las primeras diligencias.

La Fiscalía tomó intervención inmediata en el caso y está abocada a determinar las circunstancias precisas que rodearon el crimen y según las primeras actuaciones policiales, aún no están completamente claros los motivos del ataque perpetrado por Sánchez ni la relación previa que podría haber existido entre la víctima y el agresor. El informe policial citado por Velásquez señala que los disparos fueron realizados a corta distancia , pero por el momento no se ha especificado en qué parte del cuerpo impactaron los proyectiles.

Los peritos trabajan en la reconstrucción de la secuencia de hechos para establecer si existió algún tipo de discusión previa o si el ataque fue premeditado y ejecutado de manera directa.

El arma utilizada, un revólver calibre 32, fue mencionada por fuentes policiales como la empleada en el ataque. La camioneta Ford Ranger roj a en la que se desplazaba el presunto homicida y su acompañante también fue identificada rápidamente gracias a los datos aportados por testigos. Tras el crimen, el vehículo fue buscado en diversos operativos y su localización fue clave para la detención de Sánchez.

Horas atrás, tres personas quedaron detenidas en el marco de una causa que busca esclarecer el crimen de un joven de 23 años ocurrido el lunes pasado en el partido bonaerense de La Matanza.

Los detenidos son K.V.R. , de 46 años; D.A.R. , de 19; y D.B.S. , de 21, y están acusados de haber asesinado de un disparo en la nuca a un chico de 23 años. El arresto se concretó mediante un operativo encubierto en la intersección de Almafuerte y General Ocampo , en la localidad de San Justo , luego de que la Justicia emitiera las correspondientes órdenes de detención.

El hecho tuvo lugar el 18 de este mes. A raíz de un llamado al 911 , personal de la comisaría Centro arribó a la intersección de Pujol y Bermúdez , en el barrio Los Pinos, donde encontró a la víctima, identificada como F.N.C. , de 23 años, con una herida de arma de fuego. Inmediatamente, fue trasladado al Hospital Paroissien donde ingresó sin vida. La autopsia determinó que el disparo impactó en la nuca .

Los investigadores obtuvieron los registros fílmicos del momento y la zona donde ocurrió el ataque, lo que les permitió reconstruir la secuencia del crimen. De acuerdo a la información, la víctima confrontó en la vía pública con tres masculinos, uno de los cuales extrajo un arma de fuego, efectuó el disparo y luego huyó junto a sus cómplices. Los investigadores descartaron la hipótesis de un robo y orientaron la hipótesis hacia un posible ajuste de cuentas .

Según pudieron saber en el transcurso de la investigación, entre la víctima y los imputados existía un conflicto previo originado por la venta de un freezer a la madre de la víctima. Aparentemente, F.N.C. le habría dicho a la mujer que dejara de abonar la deuda, lo que desencadenó la discusión que terminó con el homicidio. Asimismo trascendió que el joven asesinado tenía antecedentes penales por robo automotor y robo agravado, ocurridos en 2024 y 2025.

La causa quedó a cargo del Juzgado de Garantías N° 4 del Departamento Judicial San Martín y de la UFI y J Especializada en Homicidios Dolosos y Averiguación de Causales de Muerte de La Matanza, quienes ordenaron las actuaciones que derivaron en las detenciones.

Fuente: Infobae