Abrieron su camioneta, le robaron las llaves del edificio y vaciaron su departamento

MAR DEL PLATA.- Delincuentes avanzaron más allá del hurto de pertenencias del interior de una camioneta estacionada en la zona comercial de la Vieja Terminal y con llaves que encontraron en el interior del rodado más datos filiatorios del propietario del vehículo fueron hasta su departamento, al que accedieron sin provocar daños y en pocos minutos se llevaron gran cantidad de elementos de valor.

Los tres autores del hecho quedaron registrados por las cámaras de seguridad del edificio, donde se los ve con rostro descubierto. En un segundo caso también fueron grabados por otros equipos similares que la víctima tenía en el interior de su vivienda.

Con esos elementos como principal pista se trabaja desde la Oficina de Determinación de Autores, al servicio de la fiscalía de turno, en procura de identificar a los delincuentes que podrían ser los mismos que hace pocos días cometieron un robo de similares características en la zona del barrio Chauvin, también registrado con cámaras de seguridad.

Al menos en uno de los casos habrían recurrido a un conocido recurso: bloqueo de alarma de los vehículos mediante inhibidor de señal y, una vez que encuentran llaves y algún dato donde reside el dueño del automotor, dan un segundo paso con el saqueo de su vivienda .

En este último caso, según informaron fuentes judiciales, el damnificado había dejado su automóvil en Alvarado y Las Heras. Desde allí se trasladó a un local gastronómico para cenar. Al regresar a su vehículo notó la guantera abierta y otros elementos en el piso, con lo que confirmó que extraños habían accedido. También se dio cuenta que faltaban las llaves de su casa.

Por el sistema de monitoreo del edificio en el que vive pudieron reconstruir lo que ocurrió después. Los tres delincuentes ingresaron y se dirigieron hasta el departamento, al que accedieron con otra de las llaves, sin provocar daños ni ruidos que pudieran alarmar a los vecinos.

Los mismos registros los muestran, minutos después, cuando se retiran con bolsas en las que llevan varias pertenencias de la víctima. No trascendieron detalles sobre esos valores.

Por el momento la investigación está en sus primeros pasos y tienen como principal elemento los rostros de los sospechosos, con lo que ya habría elementos importantes como para identificarlos.

El otro caso que se conoció por estas últimas horas ocurrió durante el fin de semana y la víctima fue un joven de 28 años. Denunció que había salido de su departamento para ir a un evento, en la zona de barrio Los Troncos, y al regresar se encontró con faltantes de dinero, equipos electrónicos y ropa, entre otras pertenencias.

Como en el hecho anterior, los delincuentes accedieron sin dañar ni forzar aberturas. Así, por ejemplo, se los puede ver en las grabaciones que se lograron con equipos que la víctima tiene instalados puertas adentro de su domicilio. Dos de los autores del hecho actuaron a cara descubierta y un tercero con un pasamontañas.

“Las llaves las tenía conmigo, en el auto, no sé cómo pudo haber ocurrido” , contó a LA NACION , sorprendido porque además habían accedido al edificio que tiene un sistema de cerradura magnética. Los delincuentes se movieron en los ambientes y recién antes de escapar advirtieron que había equipos de monitoreo dentro de la vivienda.

De la investigación se conoció, además, que en por lo menos uno de estos hechos se pudo reconstruir la fuga de los delincuentes. Así se pudo visualizar en qué automóvil se movían, incluso con un cómplice que oficiaría como vigilancia y a la vez conductor del rodado al momento del escape.

La trascendencia pública de estos hechos coincide con el inicio de un juicio oral y público a la denominada Banda del millón, compuesta por varios miembros que apelaban al mismo recurso: se hacían de llaves de los propietarios frente a situaciones de descuido y luego cometían los robos cuando tenían certeza que se habían retirado del domicilio. En cuatro hechos similares se hicieron de más de un millón de dólares, otra suma importante en pesos y joyas.

El debate comenzó esta semana y la banda, cuyos integrantes están detenidos, se enfrentan a la acusación de asociación ilícita, robo y hurto agravado. La pena en expectativa para el caso es de hasta diez años de prisión.

Fuente: La Nación