“A mis amigos les recomiendo que lean”: la historia de Ginno, el autor más jovencito de esta Feria del Libro

"Antes de que el tiempo tuviera nombre". Una frase que, sin querer, marcaría el destino de Ginno León Gabba. Así empezaba un cuento que escribió en clase cuando cursaba cuarto grado en 2024. La maestra Geraldine, sorprendida al leerla, no sólo lo felicitó, sino que se la pidió prestada para un texto propio. Con esa oración tan llamativa como inocente, Ginno describía a un personaje con deseos de superhéroe.

Ginno tiene 11 años y ahora va a sexto grado del colegio San Javier, en Palermo, y pidió permiso para salir un rato para conversar con Clarín sobre "Antología de Cuentos para Niños" , el libro que terminó de escribir a finales de 2025 y para sorpresa y alegría de la familia, presentará este domingo 3 de mayo en la Feria del Libro.

"No lo puedo creer, estoy muy contento y reconozco que muy nervioso, pero me dicen que es normal, ¿no? Supongo que el domingo, antes de ir a La Rural, voy a sentirme también ansioso, pero a la vez tranquilo, porque es mi libro, lo hice yo y me inspira seguridad" , expresa convincente y agrega: "Después creo que voy a firmar algunos ejemplares, eso me inquieta un poco, va a ser raro... ¿Quién vendrá a que le firme? Será una sensación fuerte".

Luce un pullover beige impecable, que deja ver el cuello de una camisa blanca inmaculada y un pañuelito de seda canchero que abraza su cuello. Tiene rostro de niño, pero se expresa como un adulto. "Desde que me acuerdo, escribir es parte de mi vida... No sé, tenía siete, ocho años y ya me mandaba solito y redactaba. A los nueve, ya lo hacía más seguido gracias a Geraldine, la maestra que siempre me motivó a escribir, porque se ve que veía en mí condiciones" , cuenta Ginno, quien, agradecido, la incluyó en las dedicatorias del libro.

Sentado derechito, serio, cuenta que es su primera entrevista, la que venía craneando desde hacía algunos días. "Hoy escribir para mí es un hobby. Si me preguntás, diría que sueño con ser escritor, pero no por la plata... eso me da igual" , expresa tierno en L'Abeille Café , el bar de sus padres Juan Carlos y Carolina, sentados en otra mesa y, cuando lo creen necesario, cucharean en la conversación. "Acá vienen clientes que charlan con Ginno y me dicen que terminan emocionados por las cosas que nuestro hijo les cuenta", dice la mamá orgullosa.

Comparte el chico que en el colegio le va bien, transita con suma tranquilidad el ciclo lectivo. "Siento que haber leído tanto me ayuda mucho para conocimiento en general y en la ortografía. Mis amigos no leen tanto, están mucho con el celular y un poco se nota esa diferencia, pero bueno, yo cuando puedo les recomiendo leer, que siempre es algo que hace bien , ya sea para tener fluidez o para saber más cosas. No hay mejor actividad que la lectura", dice con sencilla sabiduría. "Pero no me siento superior, eh, sólo digo que me parece importante leer", remarca.

Acaba de terminar una interminable saga de ocho libros de mitología griega de Percy Jackson . "Son libros de quinientas páginas", aporta la madre. "Es un presupuesto que a veces se nos va de las manos", acota el papá, algo socarrón. "La verdad que cuando descubrí la mitología griega me fascinó, me hice un fan de los semidioses, los monstruos mitológicos y las guerras apocalípticas. Son historias de aventuras y enseñanzas, y se enfocan en la superación, la amistad y la lealtad", describe Ginno.

Insiste con que es su gran plan leer y mucho más saber que hay alguna novedad esperándolo: "Cuando mis papás no me pueden comprar, mis primos me prestan diversas temáticas... Y cada vez que pasamos por una librería, es una parada obligada, aunque ellos -sus padres- estén apurados. Trato de ver todo lo que sea posible y leo la contratapa... Soy muy intuitivo, si me gusta, lo anoto para pedirlo... Ahora compramos uno online y lo estoy esperando ansioso: se llama Magnus Chase y los dioses de Argard, de Rick Riordan". La cara del papá es elocuente. "Los que le gustan no bajan de 40 mil pesos", sufre la mamá.

Hace saber que, también, le gusta jugar con el celu, también a la play, pero tiene límites o se los ponen. "Con la lectura soy más intenso, me cuesta ponerme un límite", se ríe. Intervienen los padres: "Hay veces que son las once de la noche y le tenemos que sacar el libro de las manos, si es que no se quedó dormido, porque al otro día se tiene que levantar a las siete. Es un apasionado".

Dejamos su costado de ávido lector, que sin duda alimenta y enriquece la faceta de incipiente escritor: "En el colegio, al principio, no sabían que yo escribía cuentos, pero cuando salió el libro, les avisamos a la directora y a las maestras. Un día, después de izar la bandera, cuando todo el colegio estaba en formación, me llamaron al frente para compartir lo de la edición del libro. Nadie sabía nada, todos los amigos y compañeros estaban sorprendidos".

"Antología de cuentos para niños", de Editorial Autores de Argentina, cuesta $19.200 y tiene nueve cuentos que combinan aventuras, rarezas, humoradas y personajes entrañables . "Casi todo surgió a partir de lecturas o situaciones que me pasaron. ¿El que más me gusta? El primero, que se llama 'Ricky Play', la historia de un chico que se la pasaba jugando a la PlayStation y no sabía hacer otra cosa, pero en la Play era un campeón... hasta que se le rompe un día y no sabe qué hacer de su vida y se pone mal pensando en el futuro que se le viene. Hasta ahí te digo", sonríe.

Cada uno de los cuentos posee un detalle al final: una moraleja que alecciona. "Se me ocurrió, me pareció simpático y que creo que suma... Es una manera de decirle al lector que, quizás, tomando otro camino, se puede llegar a otro destino mejor", explica. En "Ricky Play", por ejemplo, escribió: "Así podemos ver que hay muchos Rickys adultos por la calle, sin saber de qué trabajar. No seamos los Rickys del futuro. No usemos tanto la Play cuando somos niños".

Otra particularidad que no pasa por alto son los dibujos de cada historia. También los hace Ginno: "Primero escribo y la escritura me ayuda al tipo de personaje que quiero dibujar. Soy autodidacta, no aprendí en ningún otro lado, quizás aparecieron por la elección de mis lecturas, no sé... Y en cada título de cada uno de los cuentos , hay una letra que cuenta con un detalle dibujado que tiene que ver con el argumento".

Siempre anda con una libretita a mano y en cualquier momento del día Ginno anota alguna palabra o frase que le viene a la cabeza. "Lo hago pero no con la obligación de encontrar algún tema, a veces no escribo nada, y otras veces aparecen cosas al azar . Y los apuntes del cuaderno, después, los paso a la compu y ahí trato de armar la historia. Hace varios días que no me surge nada, no me preocupa porque siempre estoy pensando algo... Pasa que ahora en el colegio estoy con varias pruebas y me tengo que dedicar a full", dice.

No es ningún nerd ni ñoño exclusivo de la lectura. Dice que entrena fútbol dos veces por semana en Atlanta y los sábados juega un torneo. "Me gusta mucho, soy delantero y la semana pasada hice un hat-trick y me dieron la cinta de capitán. El fútbol es un espacio importante en mi día a día y tranquilamente puedo combinar la cuestión literaria con el deporte, porque también juego al tenis y al golf", comenta el niño maravilla.

En un momento de la conversación, Ginno pregunta a su mamá si sabe algo de una editorial de España y explica. "Escribí otro libro a pedido, se llama 'Héroes', pero creo que todavía no respondieron" , hace saber. Y los padres amplían: "Desde España, una editorial que se llama ISBN vio el Instagram de Ginno -que manejan sus padres- sobre 'Antología de Cuentos para Niños', se contactaron con nosotros y le encargaron a Ginno un nuevo libro, que ya escribió y fue enviado, pero hasta ahora no hubo novedades", comenta Carolina.

En los últimos días, el papá, Juan Carlos, se comunicó con Clarín y con enorme alegría dijo que aceptaron el cuento de Ginno: "Nos llegó un mail en el que nos confirmaban que 'la valoración fue positiva' y que publicarán 'Héroes' en España y en el mercado de habla hispana". Comentó que Ginno está feliz y que es un espaldarazo a horas de tener su bautismo en la Feria del Libro.

Redactor de la sección Sociedad

Fuente: Clarín