Una madre y su bebé de un año murieron en un trágico accidente cuando viajaban a una festividad religiosa

Una madre de 32 años y su bebé de un año murieron este viernes en un trágico accidente sobre la ruta nacional 146, en el ingreso de San Luis, cuando viajaban a una festividad religiosa en el Santuario Cristo de la Quebrada.

Según los primeros datos que se conocen del accidente, la camioneta utilitaria en la que viajaban las dos víctimas chocó de frente contra un camión Mercedes Benz con semirremolque a la altura del kilómetro 161, cerca de la localidad de Beazley .

Aunque todavía resta saber las causas del choque, se supo que el camión que venía de Santa Fe con destino a San Rafael chocó de frente con la Citroën Berlingo, que iba en sentido contrario con sus tres ocupantes.

Las víctimas fueron identificadas como Silvina Alejandra Enríquez, de 32 años, y su hija de un año, Mia Nahiara Núñez Enríquez , oriundas de San Rafael, en Mendoza.

Fuentes policiales informaron al medio Info YA! que la mujer era cabo de la Policía Federal, prestaba servicios en Buenos Aires y estaba de licencia.

Además de las dos personas fallecidas, en el accidente también resultó herido el esposo y papá de las víctimas, quien manejaba la camioneta al momento del choque.

El hombre de 35 años fue trasladado de urgencia al Hospital Central Dr. Ramón Carrillo de San Luis, donde permanece internado con politraumatismos, fuera de peligro. Tanto la mamá como su beba de un año murieron en el lugar del accidente.

En tanto, el conductor del camión Mercedes Benz 1735, de 53 años, y la mujer de 45 que lo acompañaba resultaron ilesos.

Al momento del accidente, las víctimas y el hombre herido viajaban a la Festividad del Santo Cristo de la Quebrada , el evento religioso más grande de San Luis que se celebra entre el 24 de abril al 3 de mayo en Villa de la Quebrada.

Fuente: Clarín