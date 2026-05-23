A la espera del frío polar, ¿vuelven las lluvias al AMBA?: qué dice el pronóstico para el resto del fin de semana largo

La Ciudad de Buenos Aires y el conurbano tendrán un fin de semana largo que puede ser ideal para los planes afuera, siempre y cuando sea con un buen abrigo a mano. Y es que según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), comenzó un fin de semana sin lluvias a la vista pero con temperaturas frescas. Aunque el lunes puede dar un alivio al frio y traer un sol más amigable.

Para el resto de este sábado, el organismo nacional anticipa una jornada con cielo parcialmente nublado y temperaturas que oscilarán entre los 10 y los 15 grados en la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense. Los vientos serán leves, del sector este y noreste, con velocidades de entre 7 y 22 kilómetros por hora.

Durante toda la jornada la probabilidad de precipitaciones se mantendrá en 0%, por lo que continuarán las buenas condiciones meteorológicas que dominaron los últimos días en la región metropolitana.

El domingo seguirá una tendencia similar. El SMN prevé una mínima de 11 grados y una máxima de 16, con cielo parcialmente nublado y viento leve. El ambiente continuará fresco durante la mañana y la noche, aunque con tardes algo más templadas respecto de jornadas anteriores.

Para el lunes feriado del 25 de Mayo se espera que siga este escenario estable, con un leve repunte en el termómetro que podria permitir unos mates con pastelitos en el patio o alguna plaza. El lunes tendrá temperaturas entre 12 y 18 grados, sin lluvias y con nubosidad variable.

Fuente: Clarín