A casi un mes del crimen de Ángel López, convocaron a una marcha para pedir justicia mientras avanza la causa

El próximo martes 5 de mayo se cumplirá un mes del crimen de Ángel López , el nene de 4 años que fue asesinado a golpes en Comodoro Rivadavia , provincia de Chubut . Por el caso, se encuentran detenidos su madre biológica Mariela Altamirano y su padrastro Michel González , pero la familia paterna empapeló la ciudad para pedir que la causa avance con mayor celeridad.

Este fin de semana, cientos carteles con la cara del pequeño y los presuntos responsables de haberlo golpeado hasta la muerte aparecieron en el centro de la ciudad chubutense. En ellos, los familiares de la víctima no solo reclamaban por justicia, sino que convocaban a realizar una marcha multitudinaria .

Los afiches difundidos por la familia también exhibieron las caras de los funcionarios que avalaron la revinculación del niño con su madre, decisión que es cuestionada por los allegados paternos. En línea con esto, exigieron cadena perpetua para los responsables y para quienes permitieron que quedara bajo el cuidado de Altamirano .

“Por mi hermanito Ángel… los esperamos en la marcha con globos, velas y carteles, para que su voz siga viva en cada uno de nosotros" , compartió en redes sociales Lara Millán , la hijastra del padre de Ángel, tras comunicar que la movilización se realizará el martes a las 20:00 horas en la Escuela N° 83, ubicada en la Avenida Rivadavia 745.

En otra publicación, la joven manifestó: “Lo hacemos con el corazón en la mano, con dolor y con amor, porque duele su ausencia y duele el silencio”. Y reiteró: “No podemos quedarnos quietos, necesitamos que nos ayuden a alzar la voz por nuestro Angelito” .

En las últimas semanas, no hubo avances oficiales en la causa que investiga en qué circunstancias murió Ángel López. La más reciente actualización data del 15 de abril, cuando la madre del pequeño fue trasladada hacia el Instituto Penitenciario Provincial (IPP) de Trelew , tras ser imputada por el delito de homicidio agravado por el vínculo .

La medida fue ordenada poco después de que dispusieran que tanto ella como su pareja debían cumplir con una prisión preventiva de seis meses. Al no haber cupo en el centro de detención de la zona, la mujer tuvo que ser trasladada hacia la ciudad vecina. No obstante, González continuaría detenido en la Alcaidía Policial de Comodoro Rivadavia.

Durante la audiencia de imputación, el juez Alejandro Soñis consideró que había elementos suficientes para que ambos quedaran acusados como principales sospechosos del crimen. Asimismo, planteó un eventual riesgo de fuga y entorpecimiento de la investigación, que derivó en que se extendiera el plazo de las detenciones.

Según los resultados de la autopsia a la que tuvo acceso Infobae , Ángel sufrió al menos 21 hematomas a nivel del cuero cabelludo y subgaleales , una hemorragia subaracnoidea cerebral y un edema cerebral difuso con herniación cerebral secundaria. Estos hallazgos fueron determinantes para que el fiscal general Facundo Oribones y la funcionaria Diana Florencia Guzmán solicitaran los arrestos.

Las lesiones corresponderían al “síndrome del sacudón”, un tipo de maltrato físico donde el cerebro del nene impacta repetidamente contra el cráneo al ser sacudido violentamente. Este mecanismo puede causar hemorragias, daño neuronal irreversible y la muerte. No obstante, los forenses aguardan estudios complementarios, en particular de la retina, para consolidar el diagnóstico.

El informe forense, firmado por Natalia Gómez, también documentó tres lesiones de vieja data no relacionadas con la muerte. Entre ellas, cicatrices en la zona frontal derecha, dorsal del tórax y submandibular derecha. Además, se consignaron lesiones atribuibles a maniobras médicas durante la reanimación que le realizaron el día de su muerte.

Durante la hospitalización, una tomografía axial computarizada evidenció la presencia de un edema cerebral difuso y herniación del tronco cerebral y amígdalas cerebelosas, correlacionados luego con la autopsia. Los especialistas explicaron que estas herniaciones , consecuencia de traumatismos múltiples, hipoxia o infecciones, provocaron la compresión de estructuras vitales en la base del cráneo, resultando en paro respiratorio, paro cardíaco y daño cerebral irreversible .

Actualmente, la causa mantiene la carátula de homicidio agravado por alevosía y ensañamiento , a partir de los resultados forenses y testimonios recogidos, que describieron episodios previos de violencia. Además, se incluyó una denuncia de la querella, que representa al padre biológico, Luis Armando López , sobre un intento de los acusados de incinerar prendas del niño para ocultar pruebas.

Fuente: Infobae