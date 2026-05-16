A 20 años de la muerte de Jorge Porcel: los 10 momentos más memorables del capocómico

Hoy se cumplen 20 años del fallecimiento de Jorge Porcel , ocurrido el 16 de mayo de 2006. Fue una de las figuras más populares del espectáculo argentino, considerado por muchos como el Rey de la Comedia.

El actor y conductor fue dueño de un estilo único y creó personajes que son recordados en la actualidad, con la colaboración de otros artistas emblemáticos como Alberto Olmedo. La carrera del llamado “Gordo de América” atravesó la radio, el teatro, el cine y la televisión .

Jorge Raúl Porcel de Peralta nació el 7 de septiembre de 1936 en Recoleta. Desde pequeño demostró un gran talento para las artes escénicas , al realizar imitaciones humorísticas en restaurantes. Fue el animador uruguayo Juan Carlos Mareco quien lo descubrió y recomendó para “La revista dislocada”, un histórico ciclo radial que lo lanzó a la popularidad.

Gracias al recibimiento del público, expandió sus fronteras hacia el cine y televisión, ámbitos en los que crearía la icónica dupla junto a Alberto Olmedo . Su carrera destacó por programas reconocidos como Operación Ja-Já, Polémica en el bar y Las gatitas y ratones de Porcel.

Durante sus últimos años se radicó en Miami donde luego de atravesar diferentes problemas de salud, falleció el 16 de mayo de 2006.

Porcel es recordado por sus personajes y sketches cómicos . Su carrera cuenta con una amplia variedad de formatos y obras que quedaron como clásicos del humor argentino y lo consagraron como una leyenda popular. A continuación, algunas de sus insignias más importantes.

Fue sin dudas una de las duplas cómicas más famosas y exitosas de la historia del cine y la televisión argentina. Juntos, filmaron “Los colimbas se divierten”, “Rambito y Rambón, primera misión” y “Los colimbas al ataque”.

Inició como un sketch del popular programa humorístico Operación Ja-Já junto a Juan Carlos Altavista , Carlos Carella y Rodolfo Crespi. En 1980 el ciclo regresó bajo la dirección de Gerardo Sofovich, convirtiéndose en un completo éxito con más de 60 puntos de rating .

Se trata de los personajes de la Tota Rizutti de Cacarull, protagonizado por Jorge Porcel y la Porota Donatuzo de Cacopardo por Jorge Luz. Su primera aparición se dio durante el programa Domingos 69, un ciclo humorístico-musical emitido por canal 11.

Este programa fue emitido por Canal 9 entre los años 1987 y 1990 . Se destacó por sketchs como “El Rofo”, “El Rafa”, y El carnicero, donde Porcel popularizó su frase “¿no es fino?” tras contar un chiste.

Fue la participación en el programa La peluquería de Don Mateo , uno de los papeles más importantes en su carrera. El ciclo encabezado por Gerardo Sofovich, reunió a varias figuras emblemáticas del humor argentino.

El apodo de “El Gordo de América” surgió gracias a la enorme popularidad que Jorge Porcel alcanzó fuera de la Argentina gracias a películas como Los hombres piensan solo en eso , Expertos en pinchazos y Fotógrafo de señoras .

Fue uno de sus primeros pasos en el mundo artístico , que le ayudó a adquirir reconocimiento masivo. Este histórico programa radial creado por Délfor Dicásolo, le ayudó a expandir sus talentos cómicos y conocer a otras figuras como Juan Carlos Calabró y Mario Sapag.

Se trata de una parodia humorística inspirada en el personaje de acción interpretado por Sylvester Stallone. El sketch apareció en televisión durante los años ochenta y se convirtió rápidamente en un fenómeno popular.

En 1993, Porcel arribó a Hollywood con su participación en Carlito’s Way , película dirigida por Brian De Palma y protagonizada por Al Pacino y Sean Penn. Su papel era Saso, un mafioso vinculado al ambiente criminal de Nueva York.

Durante años, Porcel protagonizó las temporadas teatrales en Mar del Plata , con una gran convocatoria durante el verano. Se pudrió todo es una de las obras más recordadas, un espectáculo de revista que protagonizó junto a Alberto Olmedo en la década de 1980.

Fuente: La Nación