¿Vuelven las lluvias al AMBA?: cómo estará el clima este fin de semana para el show de Colapinto en Palermo

El fin de semana llega a la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano con un clima cambiante , que arrancará con con condiciones estables y temperaturas agradables pero que esconde algunas amenazas de vientos y un frío que se avecina a la Ciudad.

Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), durante el fin de semana llegará un frente frío acompañado por una masa de aire polar que provocará un marcado descenso térmico en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

Para el resto de este viernes se espera una jornada con cielo despejado a algo nublado y sin chances de lluvia . La temperatura oscilará entre los 12 grados de mínima y los 24 de máxima, con vientos leves, en un escenario ideal para actividades al aire libre.

El sábado continuará la estabilidad, aunque con algo más de nubosidad hacia la tarde y noche. El termómetro se moverá entre los 15 y 23 grados, manteniendo un ambiente templado y agradable en la región metropolitana.

El cambio llegará el domingo. De acuerdo con el pronóstico oficial, la jornada tendrá cielo parcialmente nublado, una mínima de 13 grados y una máxima cercana a los 20.

Ese panorama coincidirá con la esperada exhibición de Franco Colapinto en Palermo , donde el piloto argentino correrá un auto de Fórmula 1 ante el público porteño. Para quienes asistan al evento, se recomienda llevar abrigo liviano, ya que el ambiente será más fresco que en jornadas anteriores y el viento podría intensificar la sensación térmica.

Sin embargo, lo más relevante será el ingreso del aire frío, que hará sentir una baja más notoria de la temperatura y condiciones ventosas durante buena parte del día.

El descenso se consolidará el lunes , cuando se prevé cielo entre algo y parcialmente nublado, con temperaturas de entre 9 y 19 grados. El martes continuará el aire frío, con marcas de entre 11 y 18 grados y ambiente otoñal en todo el AMBA.

La zona más complicada será la costa bonaerense. Según el portal Meteored, el domingo podría recibir ráfagas de hasta 100 km/h junto a lluvias y chaparrones aislados. El sector más comprometido en este sentido será el centro-sudeste de la provincia, donde podrían registrarse entre 15 y 30 milímetros durante el domingo

Fuente: Clarín