Hallaron muerta a María Laura Lafuente, la mujer que había desaparecido hace cuatro días en Coronda

María Laura Lafuente, la mujer de 33 años que había desaparecido el lunes en la ciudad santafesina de Coronda , fue encontrada sin vida en aguas del río Coronda, y por el momento se desconocen las causas de su muerte.

El cuerpo de la mujer fue hallado el jueves por la tarde cerca de un paraje conocido como Carancho Triste, muy cerca de Coronda. La policía había desplegado un operativo de búsqueda que abarcó la ciudad cabecera del departamento San Jerónimo y sus alrededores, del que participaron buzos tácticos, un equipo de manejo de drones e infantería policial.

Durante la tarde del miércoles, y en la misma zona donde finalmente fue encontrado el cuerpo, personal policial había recolectado una serie de elementos que consideró de interés: colillas y atados de cigarrillo, una botella de vino, un celular, y blísteres de pastillas.

Todos esos objetos fueron secuestrados por orden de la fiscalía que investiga el hecho y serán sometidos a peritajes criminalísticos. El caso se investiga como “muerte dudosa” y el Ministerio Público de la Acusación deberá determinar las causas de la muerte y sus circunstancias.

Lafuente había desaparecido en la madrugada del lunes 20 de abril, cuando salió de un drugstore ubicado en la esquina de Rivadavia y San Martín, en plena zona céntrica de Coronda, según quedó registrado en las cámaras de seguridad de la zona.

La mujer había salido a comprar cigarrillos y estaba volviendo a su casa. Otra cámara de vigilancia la captó luego caminando nuevamente en dirección al local, aunque un árbol tapó parcialmente la visión de la cámara y no permitió determinar con precisión hacia dónde se dirigió.

Quien primero detectó la desaparición fue la madre de Lafuente, quien se acercó al domicilio sobre calle Rivadavia porque su hija no respondía mensajes ni atendía llamados telefónicos. Como contaba con llaves de la vivienda, ingresó al inmueble y constató que allí no había nadie.

Fuente: Clarín