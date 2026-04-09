Volvía en bicicleta de cumplir una promesa a la Difunta Correa y lo atropelló un conductor que huyó: está muy grave

Un hombre de 48 años, identificado como Ariel Carrizo , resultó gravemente herido al ser atropellado por un auto cuando v olvía en bicicleta de cumplir una promesa a la Difunta Correa . Denunciaron que el conductor huyó y la familia se queja por la falta de avances en la investigación

El ciclista, un albañil mendocino oriundo de Guaymallén, viajaba este sábado de regreso por la Ruta 20 y fue encontrado inconsciente por una pareja cerca de la medianoche a la vera del camino, contó el hijo de la víctima, según Diario Uno. En ese momento, dieron aviso al 911.

Allí, las autoridades encontraron pedazos de plástico, que pertenecerían a una óptica del auto que embistió a Carrizo y que decidió escapar, en lugar de quedarse a brindar ayuda. Sin embargo, a pesar de ser buscado por las autoridades, aún no se dio con su paradero.

Carrizo debió ser trasladado de urgencia al Hospital Rawson, donde aún permanece internado en terapia intensiva . De acuerdo a lo reportado por Los Andes, presenta un traumatismo encéfalo craneano y múltiples fracturas de costillas. Su estado es reservado .

Su hígado está “muy comprometido“, según informó El Sol. Carrizo fue operado de urgencia por las lesiones en la cabeza y quedó internado en la UTI, con coma inducido y respirador.

"Las personas que encontraron a mi papá lo vieron al costado de la ruta, inconsciente. Él está en terapia intensiva, en estado crítico y eso es lo único que nos han dicho. Pedimos que nos pasaran los partes médicos por teléfono, dijeron que sí y no nos informaron nada", relató.

Además, contó a Canal 7 que la familia estuvo en San Juan acompañándolo, pero tuvo que regresar a Mendoza por razones laborales, reprodujo el mismo medio local. Había viajado a cumplir una promesa personal junto a su hermano y dos sobrinos.

La UFI de Delitos Especiales de San Juan analiza el caso, en particular la "mecánica" del episodio y la identidad y paradero del conductor , pero la familia se quejó de la falta de novedades.

“Todavía no tenemos ningún tipo de noticia, la policía pasó el caso a Delitos Especiales, pero seguimos sin novedad”, explicó su hijo a El Sol.

Fuente: Clarín