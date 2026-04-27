Violento temporal de viento en Punta del Este: dos yates golpearon contra la costa y encallaron, y una cría de orca varada tuvo que ser sacrificada

El violento temporal de viento que durante las últimas horas azotó a la Ciudad de Buenos Aires también se sintió fuerte en la costa de Uruguay. Particularmente en la zona del puerto de Punta del Este , donde dos yates golpearon contra la costa y terminaron encallados tras romperse sus amarras, y una orca que quedó varada tuvo que ser sacrificada.

Ambas embarcaciones afectadas, de mediano porte y valor millonario, permanecían en la mañana de este lunes a metros del mirador La Glorieta, junto a la pasarela de madera que bordea el puerto, sin poder ser rescatadas.

El tradicional paseo peatonal sufrió destrozos por el impacto de los barcos tanto en las barandas como en la estructura de la escollera, por lo cual se prohibió el paso de peatones.

El primer yate varado fue el "Key Desire", en la tarde del domingo, en momentos en que estaba sin tripulantes.

Horas después, ya en la madrugada del lunes, se soltó de sus amarras el "Faruhel", que derivó sin control por la zona de la rambla hacia el mismo punto y terminó colisionando con la otra embarcación.

Se espera que mejoren las condiciones climáticas para poder sacar ambos barcos. Lo harían por tierra, con una grúa.

Durante el temporal de viento, también quedó varada una cría de orca en las cercanías de la Parada 1 de La Mansa , que debió ser sacrificada.

Guardavidas, agentes de Prefectura y rescatistas intentaron reintroducirla en aguas profundas desde la noche del domingo, pero sin éxito en los reiterados intentos: el animal, un macho de unos dos metros, volvió siempre a la orilla.

El prefecto del puerto, Ignacio Álvarez, explicó que la situación fue analizada en Montevideo por técnicos del Ministerio de Ambiente y especialistas de la Dirección Nacional de Recursos Acuáticos.

Al mismo tiempo, veterinarios realizaron una evaluación del estado del cetáceo y extrajeron muestras para su análisis.

Finalmente se decidió su sacrificio: estaba enferma y tenía lastimada su aleta caudal.

"Los especialistas de la Facultad de Veterinaria, actuando bajo criterios médicos, éticos, y con las autorizaciones correspondientes del Ministerio de Ambiente y la Dirección Nacional de Recursos Acuáticos, han resuelto proceder a la eutanasia, priorizando el bienestar del animal", detallaron las autoridades en un comunicado.

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) mantuvo el alerta naranja en la zona de Punta del Este hasta el mediodía de este lunes debido a vientos muy fuertes y persistentes con rachas que podían alcanzar los 90 kilómetros por hora.

Estas condiciones generaron un intenso oleaje y una fuerte marejada.

Entre los daños que provocó el temporal en Punta del Este, hubo caída de árboles en el ex Camino Marítimo, en la zona del Club Punta Del Este en Beverly Hills y la Parada 17 de Playa Mansa, además de San Rafael, Rincón del Indio y El Cortijo.

El coordinador de Emergencias Departamentales de Maldonado, Mauricio Souza, explicó también que se registraron voladuras de chapas y carteles , y que se trabajaba en reclamos por columnas y tendido eléctrico dañado.

Fuente: Clarín