Un bebé rodó por la pendiente de un cerro en Bariloche tras desprenderse una mochila de trekking

Un bebé de un año y medio rodó este domingo unos 30 metros por una pendiente del Cerro Ventana, en Bariloche, tras desprenderse de la mochila de trekking en la que era transportado por sus padres, un matrimonio ruso.

El niño fue trasladado con golpes y escoriaciones a un centro de salud y se encuentra fuera de peligro. Por estas horas está internado en observación en el Hospital Zonal de Bariloche, donde le realizan estudios.

El director del Hospital Zonal, Víctor Parodi, le dijo a Cadena 3 que el bebé se encuentra estable. "Se le realizaron estudios complementarios y el estado general es bueno; presenta un traumatismo facial con contusiones y algunas coloraciones lógicas por el impacto", puntualizó.

Mientras el niño se recupera en el hospital , la Justicia inició una investigación de oficio para determinar por qué se produjo la caída y si existió algún tipo de negligencia por parte de los padres.

En Noticias del Bolsón, el jefe de Operaciones de Protección Civil, Jesús Vargas, puntualizó que asistieron al bebé tras un llamado al 911 y que "el pequeño rodó por la ladera aún con la mochila puesta, lo que llevó a una mejor amortiguación de los golpes".

“Ese sendero parece suave, pero tiene una parte muy técnica y peligrosa” , advirtió Vargas, quien también señaló que una gran parte del circuito de ese cerro está en manos privadas por lo que no hay señalización ni carteles de Parques Nacionales.

Tras la caída, fueron los padres y otras personas que se encontraban en el lugar quienes rescataron al bebé y lo trasladaron hasta el inicio del sendero, ubicado a unos kilómetros del lugar del accidente.

Como el incidente ya había sido reportado al teléfono de emergencia, en el lugar los esperaban los rescatistas preparados para asistir de urgencia al bebé.

En el operativo trabajó la Policía de Río Negro, el personal de Parques Nacionales, el Servicio de Prevención y Lucha Contra Incendios Forestales y el Hospital Zonal.

Como parte de las medidas para determinar si se trató de una falla de la mochila o una negligencia de los padres, desde la Comisaría 42 secuestraron el bolso de trekking en el que transportaban al niño para ser sometido a peritajes.

Fuente: Clarín