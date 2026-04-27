Un policía murió aplastado por un cartel que cayó de la autopista tras el choque de un camión fuera de control

Un policía de la Ciudad de Buenos Aires murió este lunes aplastado por un cartel que cayó de la Autopista 25 de Mayo , a la altura de la calle Membrillar, en el barrio de Flores. El objeto se desprendió luego de que dos camiones impactaron contra los postes que lo mantenían en pie.

La muerte del oficial fue confirmada por el Ministerio de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires. El hombre cumplía funciones en la Comisaría Comunal 7 , que se ubica justo debajo de la autopista, en la calle Membrillar y Tte. Cnel. Casimiro Recuero.

Según informaron fuentes policiales, el incidente ocurrió alrededor de las 16 horas e involucró a dos camiones en la Autopista 25 de Mayo, sentido al centro porteño.

Uno de ellos perdió el control a la altura de Carabobo y chocó de costado a un parante que sostiene los carteles de la autopista, mientras que el segundo vehículo, que venía detrás, impactó el objeto y lo hizo caer fuera de la traza , en el cruce de Membrillar y Recuero.

Justo en ese momento, un oficial que cumplía servicios en la Comisaría Comunal 7 se encontraba en la vereda debajo de la autopista cuando recibió el fuerte golpe en la cabeza que le causó la muerte.

Choque: Au. 25 De Mayo Alt. Av. Boedo Reducción de carril sentido Centro.

Facundo , un vecino del barrio, dijo que desde su casa sintió "un sonido muy fuerte" y que cuando salió a ver qué pasaba se encontró con la tragedia.

"Desde la terraza vi al cartel que había quedado a 45 grados, casi por caerse. Cuando bajé ya el cartel se había caído y vi al muchacho que estaba abajo", expresó Facundo por Crónica TV.

El joven agregó que el cartel en cuestión "es verde, de chapa y con letras blancas", que se utilizan en la autopista para indicar bajadas.

Además, según apuntó el vecino, "el cartel lo habían puesto hace poco".

La zona quedó cortada al tránsito debido a los trabajos de los agentes de Policía Científica y de autopista. En tanto, los conductores de los camiones fueron demorados por Policía de la Ciudad.

Interviene el Juzgado Nacional 47 a cargo de Sánchez Sarmiento que ordenó que las pericias viales a los camiones que intervinieron en el accidente sean realizadas por la Policía Federal.

Fuente: Clarín