La clínica donde encontraron ocho fetos en bolsas sigue funcionando: la Provincia hizo un operativo y solo detectó “infracciones menores”

La investigación por el macabro hallazgo en la Clínica Santa María de Villa Ballester sumó este lunes un nuevo capítulo. Según confirmaron fuentes judiciales a Clarín , el fin de semana se encontraron ocho fetos desmembrados en bolsas de consorcio durante un allanamiento.

Por orden judicial, el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires realizó este lunes un operativo en la clínica a fin de fiscalizar sanitariamente el lugar. A pesar de eso, el lugar sigue abierto y funcionando con normalidad.

Todo comenzó por la desaparición de una nena de 12 años en Santiago del Estero que estaba embarazada de 32 semanas , tras sufrir un abuso sexual. Tenía fecha de parto para mayo.

Santiago Bridoux, el fiscal a cargo de la investigación en aquella provincia, contó que la investigación comenzó hace tres meses, cuando la madre de la nena la llevó a un control médico y le dijeron que estaba embarazada.

En ese momento, la mujer realizó la denuncia. Y la menor contó todo en cámara gesell. “Se logró identificar a dos personas acusadas por el hecho. Uno de los prófugos es un familiar ”, explicó el funcionario. Además, agregó que los dos acusados tienen orden de captura y están siendo intensamente buscados.

Durante el embarazo producto del abuso, la menor fue acompañada por un equipo de médicos y psicólogas de La Banda, a 324 kilómetros de Monte Quemado. Sin embargo, la nena y su mamá desaparecieron las últimas semanas del radar de los profesionales.

La Justicia santiagueña alertó a las autoridades nacionales, lo que desencadenó una investigación interprovincial, que permitió localizar a la nena en el Conurbano bonaerense.

La víctima de la violación fue encontrada el viernes junto a su madre en la Clínica Santa María, de Villa Ballester, partido de San Martín. Cuando llegó la Policía, el director médico de la clínica negó que la menor estuviera internada ahí . Sin embargo, la nena de 12 años sí se encontraba en el lugar y ya había parido. El procedimiento se habría realizado el viernes pasado. Tanto la chica como su mamá ya están de regreso en Monte Quemado.

Cuando se le consultó a la madre sobre el bebé dijo que no sabía si había sobrevivido al parto.

Con una orden de allanamiento, la Policía entró a la Clínica a buscar a la nena y encontró ocho fetos, de distintas etapas de gestación. Ahora, la Justicia busca determinar si alguno de esos cuerpos corresponde al parto de la menor.

"Una chica de 12 años o 13 años que vino de Santiago de Febrero tuvo un parto inducido aparentemente seguido de muerte o nació fallecido, todo es materia de investigación pero había siete fetos más de diferentes meses de evolución", dijo a Clarín una fuente judicial.

Además, indicaron que aún no está claro si se trata de prácticas ilegales o son abortos legales y la clínica disponía incorrectamente de los residuos patológicos. También se analiza una posible red de trata de personas y venta de bebés . La causa pasó en las últimas horas a la Fiscalía 14 de San Martín a cargo de Vanessa Silvana Leggio.

"Hay muchas medidas pendientes, hay computadoras, historias clínicas, hay de todo para analizar", agregaron.

En las últimas horas, se realizó un operativo del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires para evaluar las condiciones sanitarias y de seguridad de la clínica de Villa Ballester.

"Se registraron infracciones menores , como humedad en una sala de cirugía y la falta de una lámpara cialítica, entre otras, a las que se les otorgó un plazo para su resolución, tal como indica la normativa", expresaron desde el Ministerio.

Sin embargo, aclararon que " de ninguna manera estas faltas constituyen motivo de clausura ni implican la interrupción de su funcionamiento". Respecto a los residuos patólogicos, el Ministerio informó que "estaban correctos". Es decir, que las puertas de clínica Santa María están abiertas y se sigue atendiendo de manera normal.

Fuentes judiciales relevaron a Clarín que habría dos ONG detrás de la llegada de la nena desde Santiago del Estero y que esa situación está siendo investigada por el juez designado en esa provincia. La principal apuntada es Fundación Cigesar .

La versión indica que las organizaciones, que pregonan por el acceso a los derechos sexuales y reproductivos, le habrían pagado el pasaje y alojamiento tanto a la menor como a su madre para que pueda llevar adelante la intervención en la Clínica Santa María.

La Fundación Cigesar pegó un comunicado en la puerta de la clínica: " La clínica Santa María mantiene un convenio con la Fundación Cigesar mediante el cual se alquilan las instalaciones para la realización de prácticas que requieren quirófano o internación".

Y agrega: " Todas las prácticas realizadas en dichas instituciones s e llevan a cabo dentro del marco legal vigente ".

Además, aclararon que en el caso de la nena de 12 años de Santiago del Estero "intervinieron autoridades en el marco de actuaciones judiciales, con el objetivo de resguardar material genético necesario para la investigación de la violencia sexual que dio origen a la práctica". Y que la filtración de información dio lugar a "interpretaciones erróneas" y circulación de información inexacta sobre lo ocurrido".

Hay tres jurisdicciones involucradas a raíz del caso. La Justicia federal de Tres de Febrero investiga un posible caso de trata de personas y el rol de la ONG. Por su parte, la Justicia provincial de San Martín investiga el hallazgo de los ocho fetos. Mientras, que la Justicia de Santiago del Estero lleva adelante la causa por abuso sexual y la búsqueda de los prófugos.

Redactora en la sección Sociedad.

Fuente: Clarín