Violento ataque sobre la Ruta 3: le dispararon para sacarle la moto y registró todo con sus cámaras a bordo

Un nuevo episodio de inseguridad se registró el último fin de semana sobre la Ruta Nacional 3 , donde un motociclista fue atacado a tiros por motochorros mientras circulaba en dirección a la ciudad de Buenos Aires. La víctima, que contaba con dos cámaras a bordo, logró filmar el ataque y se salvó al realizar una rápida -y riesgosa- maniobra para escapar de los atacantes.

De acuerdo al timer de las grabaciones que compartió la cuenta de Instagram @alienriderargentina , compañía dedicada a la venta de pantallas multimedia de última tecnología para motos, el hecho se registró minutos después de las 17:00, cuando la víctima, de quien por el momento no trascendió la identidad, circulaba a la altura de la bajada al barrio Vernazza , en la localidad de Virrey del Pino , partido de La Matanza .

La grabación de la cámara frontal, cuyas imágenes encabezan esta nota, muestra el momento en que los delincuentes interceptaron a la víctima en plena ruta: disminuyeron la velocidad y se posicionaron justo delante de su moto. El acompañante portaba un arma de fuego en su mano derecha y disparó en dos oportunidades para amedrentar al motociclista.

Rápido de reflejos, el motociclista los eludió por la izquierda, aceleró lo más que pudo y llegó a tomar la primera bajada hacia la colectora. Ya sin la persecución de los asaltantes, el hombre cruzó una calle a baja velocidad y frenó en una esquina.

La cámara trasera, en tanto, permitió comprobar que los ladrones ya perseguían a la víctima desde hace varios minutos , incluso cuando estaba algunos kilómetros por delante. Sin embargo, eso no fue un problema para ellos: aceleraron a fondo, se pusieron a la par y lo intentaron intimidar a los tiros.

En julio del año pasado, y en cercanías de la localidad de Tristán Suárez, cuatro delincuentes asaltaron a un hombre en plena Autopista Ezeiza-Cañuelas y, a punta de pistola, le robaron la moto en la que circulaba . Todo, ante la presencia de las decenas de vehículos que circulaban por la autovía.

La secuencia fue registrada por el vloguero Kevin Calfu , quien luego compartió la filmación con sus seguidores. Se trata de un joven que usa su cuenta de Instagram para publicar videos de sus recorridas en moto por distintos lugares del conurbano bonaerense.

El influencer se encontraba justo sobre esa autopista, frente al Club Indio Bravo, cuando captó el momento en que los cuatro motochorros abordaron a la víctima y la obligaron a moverse hacia la banquina.

Allí, según se ve en las imágenes, le apuntaron con el arma y le sacaron sus pertenencias, además de la moto. Luego, huyeron con total impunidad.

“Esos no son motoqueros”, dijo el vloguer mientras filmaba la violenta secuencia. “Subite y andate”, le rogaba una mujer al hombre que grababa.

“Dale que están con fierros”, gritaba asustada. “Lo dejaron a pata” , dijo el testigo. “ Yo sabía que se iban a traer una moto, qué les dije, un KTM se trajeron ”, relató el joven. De acuerdo con testigos, ocurrió a tan solo 300 metros de una garita de seguridad.

Fuente: Infobae