El Gobierno les prohibió a todos los periodistas acreditados el ingreso a la Casa Rosada

El gobierno de Javier Milei les prohibió a todos los periodistas acreditados el ingreso a la Casa Rosada y afirmó que se trata de una medida "preventiva por el espionaje ilegal". Es tras la denuncia de Casa Militar contra un programa de TV.

"Se decidió quitar las huellas dactilares a los periodistas acreditados de manera preventiva por el espionaje ilegal", subrayaron a Clarín una alta fuente del Ejecutivo nacional.

En ese marco, las fuentes consultadas dicen no saber hasta cuándo regirá la medida "preventiva", pero lo cierto es que se trata de una decisión que no tiene antecedentes en la democracia ni durante la última dictadura militar.

Según pudo reconstruir este diario con fuentes oficiales, lo que hizo el Gobierno es tomar la decisión de "dejar sin efecto la prórroga" de las acreditaciones que vencían el último día de marzo y habían sido extendidas durante abril hasta que se terminara de realizar el nuevo proceso de acreditación.

Fuente: Clarín