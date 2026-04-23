Investigan a una tesorera del Banco Nación por robarse más de 40 millones de pesos para pagar deudas de tarjetas

Una tesorera del Banco Nación de San Pedro es investigada por el robo de más de 40 millones de pesos de la sucursal en la que trabajaba y que habría usado, en parte, para saldar deudas de sus tarjetas de crédito. La descubrieron a partir de un arqueo contable en el que no dieron los números y confirmaron sus maniobras a partir de las filmaciones de las cámaras de seguridad de la entidad. Si la condenan, podría recibir hasta 10 años de prisión .

Según indicó el Ministerio Público Fiscal, M.C.N. -tal las iniciales de la mujer de 36 años hoy imputada-, trabajaba como responsable del Servicio de Cajas y de la administración de los fondos del Tesoro en la sucursal San Pedro del Banco Nación. Según sostienen los investigadores, la empleada de la entidad aprovechó sus funciones para retirar grandes sumas de dinero del banco y hacer pases contables que no tenían respaldo en efectivo.

La maniobra se descubrió en octubre de 2025, cuando un arqueo preventivo detectó una inconsistencia en el dinero en efectivo del Tesoro de la sucursal. Al día siguiente, la Gerencia Zonal del BNA decidió intervenir la sucursal e hizo u n control integral de los fondos con personal especializado. El resultado de esa primera investigación interna mostró que en las arcas de la sucursal había un faltante de 40 millones de pesos .

A partir de ese descubrimiento, las autoridades del banco hicieron una denuncia y se inició una causa penal que recayó en la Sede Fiscal Descentralizada San Nicolás, que hizo un análisis propio de los movimientos del tesoro y tomó declaraciones testimoniales a los empleados de la sucursal.

En el marco de la investigación, la fiscalía descubrió dos situaciones que le llamaron la atención a los investigadores. La primera ocurrió el 31 de julio de 2025, cuando la tesorera retiró dinero del "tesoro reserva", lo ocultó en una bolsa de nailon que puso entre sus prendas y se retiró de la sucursal. Más tarde, se registró un pase de 10 millones de pesos desde el "tesoro latón" hacia un cajero automático que habría servido a la mujer para encubrir el retiro que había hecho previamente.

El segundo episodio que detectaron los investigadores data del 8 de agosto de 2025. Según sostienen, en esa fecha la mujer extrajo fajos de billetes de 20 mil pesos del "tesoro libre" del banco y los ingresó en un cajero para cancelar deudas de sus tarjetas de crédito. La suma ascendía a 16 millones de pesos . Del mismo modo que lo había hecho en marzo, hizo pases virtuales por la misma suma para que en los papeles las cuentas se viesen equilibradas. Pero no le funcionó.

Según sostiene la fiscalía, ambas maniobras quedaron registradas en las filmaciones de las cámaras de seguridad del banco, que muestran a la tesorera manipulando billetes en sectores restringidos y retirando grandes sumas de dinero en efectivo .

Pero las filmaciones no son la única prueba que compromete a la mujer. En la investigación también se incorporaron los comprobantes de las tarjetas de crédito a su nombre , que coincidirían en fecha, monto y horario con las maniobras sospechosas, a las que se suman, además los resultados de un sumario administrativo y del arqueo integral de octubre de 2025 que confirmó que faltaban 40 millones de pesos en la sucursal.

La mujer no fue favorecida ni siquiera por el testimonio de sus compañeros ni de las autoridades del banco. Al ser consultados, los empleados del BNA describieron irregularidades en los traspasos de fondos y señalaron que la tesorera hacía movimientos contables sin respaldo en dinero físico .

Uno de los testigos incluso indicó que el día del arqueo que expuso su maniobra, la mujer se encontraba consternada y “en otro planeta”. “ Me voy a matar porque los arruiné, te quiero y no quise hacer mal a nadie, no sé lo que pasó” , habría dicho la tesorera a una compañera a través de un mensaje de Whatsapp tras retirarse de la sucursal.

Tras conocerse la situación, las autoridades del Banco Nación se constituyeron como querellantes en la causa. Por su parte, desde la fiscalía indicaron que, si bien se analizan posibles responsabilidades por fallas de control, de momento la imputación recae únicamente contra la tesorera, que actualmente se encuentra con licencia médica.

El fiscal Di Lello, quien investiga la causa, formalizó la imputación contra la mujer por el delito de "peculado", que tiene previstas penas de entre 2 y 10 años de prisión e inhabilitación absoluta perpetua.

En tanto, el juez Villafuerte Ruzo ordenó el embargo de la vivienda de la imputada y su inhibición general de bienes.

Fuente: Clarín