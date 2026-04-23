Inesperado final: confesaron que transportaban 300 kilos de marihuana en una Amarok pero el juez los absolvió

Dos santafesinos que admitieron su responsabilidad en el intento de transporte de más de 300 kilos de marihuana en una camioneta y pactaron una condena de tres años de prisión en suspenso, finalmente fueron absueltos por el juez Eduardo Belforte, del Tribunal Oral Federal de Corrientes.

El inesperado fallo alcanzó a Sebastián Nicolás Gutiérrez (36), oriundo de Rafaela; y Enrique Alejandro González (46), de la localidad de Presidente General Roca.

El juez Belforte sostuvo que ambos imputados “prestaron entera conformidad con los acuerdos rubricados, como fruto de sus libres manifestaciones de voluntad y consentimiento informado” en audiencias previas en las que fueron asistidos por el abogado Héctor Curi Huespe.

Gutiérrez y González habían sido procesados a partir del secuestro de 342,335 kilos de marihuana que gendarmes de la Sección de Investigaciones Antidrogas Ituzaingó encontraron en la caja de carga de una Volkswagen Amarok que fue abandonada sobre la banquina de la ruta nacional 12, a unos cinco kilómetros del acceso a Itá Ibaté.

La droga estaba en la caja de carga, cubierta con una lona negra. Se contabilizaron 262 ladrillos de marihuana prensada y otros 140 bultos conteniendo cogollos de cannabis sativa. Del informe de la fuerza surge que el vehículo estaba con las puertas sin trabas y sin la llave de encendido; y sus ocupantes fueron detenidos días después.

Al analizar el caso, el juez Belforte sostuvo que “los elementos de juicio producidos durante la etapa de instrucción no resultan con la contundencia suficiente como para verificar fuera de toda duda la responsabilidad penal de los imputados”. En ese sentido, señaló que “el estado de inocencia debe ser destruido” por las pruebas y que en este caso “no pudo ser desvirtuado por la imputación fiscal porque no se compadece la hipótesis sostenida por la acusación”.

Agregó que el caso fue investigado como transporte pese a que el vehículo fue hallado abandonado. Para el magistrado, “los investigadores debieron preguntarse si había un transporte que estaba por iniciarse. También debieron preguntarse si se encontraban ante algún tramo de un transporte, o si la droga allí localizada tenía alguna otra finalidad típica, tal como alguna suerte de almacenamiento o tenencia para su comercio”.

Además, sostuvo que en el expediente no se describe el rol que desempeñó cada uno de los imputados y que sólo queda como elemento de prueba que la camioneta estaba registrada a nombre de González. Y que Gutiérrez contaba con una autorización de manejo.

Belforte criticó con dureza al juzgado que investigó el caso por no haber ordenado “medidas de prueba directas y de fácil producción que no reclamaban mayor esfuerzo”.

En ese sentido dijo que no se levantaron huellas dactilares en el vehículo, no se pidieron registros de cámaras de seguridad o testigos que hubieran visto a los acusados manejando la camioneta. Agregó que no hubo allanamientos a los domicilios, no se secuestraron los celulares para análisis de las comunicaciones y tampoco se pidieron informes de telefonía para determinar mediante el impacto en celdas y antenas, el posicionamiento de los imputados en las horas previas al hallazgo.

“Resultó más sencillo imputar sin mayor esfuerzo probatorio al titular registral del vehículo y al autorizado. En ese sentido cabe preguntarse si de haber se comprobado la existencia de otros titulares u otros autorizados para conducirlo, se hubiera agravado la imputación por el número de intervinientes”.

Belforte dijo que “ese déficit investigativo genera serias dudas acerca de la coautoría de Sebastián Nicolás Gutiérrez y Enrique Alejandro González”, motivo por el cual decidió beneficiarlos con la absolución pese a que ambos ya habían reconocido haber tomado parte del frustrado transporte de marihuana.

Fuente: Clarín