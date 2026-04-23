Una persona murió durante un incendio en un edificio en Belgrano: los bomberos ya apagaron las llamas

Una persona murió carbonizada durante un feroz incendio que se desató en un edificio del barrio porteño de Belgrano.

Las llamas se produjeron esta madrugada en el octavo piso de un edificio ubicado sobre la calle Moldes, entre Zabala y Virrey Loreto.

Los Bomberos Voluntarios de la Ciudad descubrieron que el fuego había comenzado en un entrepiso y, mientras atacaban el fuego con una línea de 38 milímteros, encontraron el cuerpo carbonizado.

Si bien las llamas ya fueron controladas, personal del SAME y la Policía Científica continúan trabajando en el lugar.

Noticia que está siendo actualizada.-

Fuente: TN