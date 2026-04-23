Histórico: arqueólogos encontraron un fragmento de la “Ilíada” en una tumba de hace 1600 años

Un equipo de arqueólogos de la Universitat de Barcelona y del Institut del Pròxim Orient Antic realizó un descubrimiento histórico: un fragmento de la Ilíada fue hallado dentro de una momia egipcia enterrada hace unos 1600 años .

El papiro apareció sobre el abdomen del cuerpo, integrado al proceso de momificación . El hallazgo se produjo en la tumba 65 del sector 22 de la necrópolis de Al-Bahnasa, la antigua Oxirrinco, ubicada a unos 190 kilómetros al sur de El Cairo.

Tras un análisis detallado, los especialistas identificaron el texto como parte del canto II de la Ilíada , conocido como el “catálogo de las naves”, donde se enumeran los ejércitos griegos que participaron en la guerra de Troya.

El estudio fue llevado adelante por la restauradora Margalida Munar, la papiróloga Leah Mascia y el catedrático Ignasi-Xavier Adiego, quienes confirmaron el origen literario del documento.

“No es la primera vez que encontramos papiros griegos incorporados durante el embalsamamiento, pero hasta ahora eran de contenido principalmente mágico”, explicó Adiego. En ese sentido, destacó que este caso es distinto, ya que se trata de un texto literario en un contexto funerario , algo poco habitual.

El hallazgo refuerza la idea de un fuerte intercambio cultural entre Grecia y Egipto durante la dominación romana.

Durante la época romana, el proceso de momificación en Oxirrinco combinaba tradiciones egipcias, griegas y romanas. Entre sus características principales se encontraban:

En este contexto, era habitual encontrar papiros escritos en griego dentro del cuerpo de las momias, sellados con arcilla. Además, los ataúdes y vendajes presentaban una iconografía híbrida , con elementos de distintas culturas.

Las excavaciones también revelaron estructuras como cámaras funerarias de piedra caliza , sarcófagos de madera y prácticas simbólicas, como la colocación de “lenguas de oro” en los difuntos.

La misión arqueológica de la Universitat de Barcelona, que trabaja en Oxirrinco desde 1992, destacó el carácter inédito del descubrimiento. Los resultados fueron presentados en un ciclo de conferencias en la Facultad de Filología y Comunicación de la universidad.

La Ilíada es uno de los textos fundamentales de la literatura occidental, atribuido a Homero. El poema narra episodios del último año de la guerra de Troya a lo largo de más de 15.600 versos distribuidos en 24 cantos.

La obra se centra en la ira de Aquiles , sus conflictos con otros héroes y episodios clave como la muerte de Patroclo y la caída de Héctor. Según la tradición, la guerra se originó cuando Paris raptó a Helena, esposa de Menelao.

Fuente: TN