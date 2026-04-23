Con una maniobra, empresas vinculadas a Pablo Toviggino hasta se quedaron con la sede de la Liga Santiagueña de Fútbol

Con una maniobra, empresas vinculadas a Pablo Toviggino, incluso se quedaron con la sede de la Liga Santiagueña de Fútbol, ubicada en el centro histórico de la capital de Santiago del Estero, que actualmente el mismo presidente.

Es una de las 35 propiedades que, según el fiscal Pedro Simón, el tesorero de la AFA, controla a través de empresas vinculadas y que investiga la Justicia cómo las compró.

¿Cómo fue la trama? Dejó que la remataran en el marco de un juicio iniciado por un hincha lesionado y luego la recompró a través de tercero s. Actualmente, la liga funciona en una pequeña casa con apenas diez metros de frente, mientras detrás Toviggino levanta un edificio de 12 pisos .

En total, las empresas que giran alrededor de Toviggino poseen 35 propiedades con un valor fiscal estimado en 242 millones de pesos y que implican más de 6 mil hectáreas. Al valor escriturado, "hay que multiplicarlo por cinco para llegar a un valor real", estimó una fuente judicial.

Sin embargo, en su declaración indagatoria del mes pasado ante el juez Diego Amarante, Toviggino afirmó: “Vivo en el domicilio indicado precedentemente, en Pilar. Es un domicilio alquilado. Vivo solo. No tengo a nadie a cargo. Soy trabajador autónomo. A mí nadie me paga un sueldo. Percibo $5.000.000, como consta en mi declaración jurada ante ARCA. Me alcanza para subsistir”.

Mientras salen a la luz estas propiedades, el fiscal Simón prepara una apelación contra la polémica decisión del martes del juez de Santiago del Estero, Sebastián Aribay, quien anuló el pedido de detención del presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, y del tesorero Toviggino, para luego declararse incompetente.

Del análisis de la lista de inmuebles surge que Barwa funciona como “la inmobiliaria” del clan familiar, ya que adquiere propiedades que luego revende a otras personas o empresas del mismo grupo.

Hace años, el gobierno de Santiago del Estero le donó una casona a la Liga Santiagueña de Fútbol —presidida por Toviggino y plataforma de su llegada a la AFA— ubicada en la calle Rivadavia 269, a apenas dos cuadras de la Casa de Gobierno provincial, en pleno centro de la capital santiagueña.

Pero luego la Liga enfrentó un juicio por daños y perjuicios que terminó perdiendo. La AFA, como ocurrió en otros casos con ligas del interior, no acudió en auxilio de su afiliada y el inmueble salió a remate. Toviggino era, además, el presidente de la entidad.

Se trata de la parcela 12, Fracción “A”, MFR 7N-15806, de 360 metros cuadrados. En la subasta, la propiedad fue adquirida por Orlando Martín López, señalado como presunto testaferro de Toviggino, en el expediente 422.479 “Ovejero Aníbal Atanacio c/ Liga Santiagueña de Fútbol s/ Daños y Perjuicios”.

En 2023, López vendió el inmueble a Malte SRL, otra de las firmas vinculadas al dirigente. Hoy, la sede de la Liga Santiagueña funciona en un delgado local con apenas diez metros de frente , mientras en el resto del terreno Barwa —otra de las empresas ligadas a Toviggino— construye un edificio de 12 pisos.

Este recuento no incluye la mansión de Pilar, valuada en 17 millones de dólares, que figura a nombre del presunto testaferro Luciano Pantano y de su esposa. Tampoco la casa que le compró el hermano de Toviggino a la hija del juez Sebastián Argibay, que figura que "la pagó 20 millones pero vale 200", siempre según las fuentes.

Entre los otros inmuebles aparece un campo en Colonia Mojones Blancos, paraje Árboles Blancos, de 2.795 hectáreas. Malte SRL se lo compró a Barwa SRL por $42.000.000.

También figura otro campo ubicado en el departamento Alberdi, en el paraje El Desierto, de 3.304 hectáreas, que Malte adquirió de Barwa por $58.000.000.

La lista incluye además una casa ubicada en Pasaje Soler al 30, en Santiago del Estero. Tuvo tres titulares hasta que la compró Mauro Javier Paz, otro de los supuestos testaferros del tesorero de la AFA. Luego, tras varios traspasos, quedó a nombre de María Julia del Castillo, exesposa de Toviggino, por $4.000.000.

Otro caso es un lote ubicado en el Barrio Universitario —hoy Los Inmigrantes— sobre calle 588 al 1200, en la ciudad de Santiago del Estero. Es uno de los pocos inmuebles en los que Toviggino figura como primer adquirente . Luego lo donó a sus hijos Máximo, Valentina y María Vittoria por $4.000.000.

Además, aparece otro lote en el barrio Los Inmigrantes que, tras varios cambios de titularidad, terminó en manos de DCT SRL, otra firma vinculada a Toviggino, por $4.000.000.

Otros 15 lotes ubicados en la capital santiagueña fueron adquiridos con el mismo modus operandi. Muchas de esas compras se realizaron después de 2022, cuando la Selección nacional ganó el Mundial de Qatar.

También hay un lote en la localidad de La Banda y otros siete en la capital de la llamada “Madre de Ciudades”. Entre las operaciones más llamativas aparece la compra de la estancia “Cheeg”, ubicada en Suncho Pozo, departamento San Martín, adquirida por apenas $1.500.000.

Y así, entre campos, lotes, casas y sociedades cruzadas, el patrimonio inmobiliario vinculado a Toviggino asciende a 35 propiedades .

Fuente: Clarín