Violencia escolar: un alumno llevó un arma de aire comprimido a otra escuela de Santa Fe

Justo cuando se cumplía una semana del crimen de Ian Cabrera (13), el chico que fue asesinado con una escopeta por otro alumno en la escuela Mariano Moreno de San Cristóbal , se vivió otro momento de extrema tensión en una primaria de Santa Fe: un chico llevó un arma de aire comprimido a clase .

Ocurrió ayer en la escuela Alberdi de Rafaela y generó aún más conmoción en una provincia atravesada por el dolor. Esta ciudad había sido centro de una serie de amenazas virales sobre futuras matanzas escolares, que fueron denunciadas por una directora y terminaron con la detención de un adolescente en Sunchales .

Según detalló el medio Aire de Santa Fe en base al testimonio de testigos, el nuevo caso ocurrió en el establecimiento de la calle Sarmiento al 200 donde una docente detectó que un chico, que tenía una actitud sospechosa. llevaba una pistola escondida en su mochila .

Al verlo, activó el protocolo correspondiente y se dio aviso a la Policía. Los agentes confirmaron que llevaba un arma de aire comprimido calibre 4.5, accionada a gas, con su cargador pero sin municiones .

"Desde la escuela dijeron que el padre confirmó que el arma es de él, que estaba guardada en un placard y en un lugar alto ", contó Jorge, padre de una alumna, en diálogo con Aire.

"Los padres estamos muy preocupados y nuestra hija de ocho años también manifiesta una preocupación e inquietud ante esto. Nos contaba que desde que pasó lo de San Cristóbal mira los ventanales y puertas para ver dónde puede escaparse. Le tuve que explicar que ante algo se tire al piso y es una escuela del nivel primario. Es doloroso y preocupante", agregó.

Ante esta situación, muchos padres decidieron no mandar a su hijos a clases este martes, cuando la escuela tenía guarda policial.

Esta madrugada hubo dos nuevos allanamientos en domicilios vinculado al segundo detenido por el tiroteo de San Cristóbal. Se trata de un adolescente de 16 años, que tenía vínculo con el tirador, y que está acusado de tener conocimiento previo del ataque que estaba planificando .

El director provincial de Investigación Criminal, Rolando Galfrascoli, contó en diálogo con Aire que en los operativos se secuestró material que será puesto a disposición de la Justicia para la formulación de cargos del nuevo detenido, que a diferencia del tirador es punible.

Los elementos secuestrados son "de carácter informático" precisó y ahora serán peritados por la unidad antiterrorista de la Policía Federal.

El funcionario además precisó que cuando el joven fue detenido estaba en una camioneta con sus padres y que creen que se estaba yendo de la ciudad, "asumiendo la responsabilidad de cosas que había hecho".

Fuente: Clarín