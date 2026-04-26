Video: un hombre se abalanzó sobre un delincuente y frustró un robo en Santa Fe

Un delincuente entró a robar a una casa, pero fue atrapado por los vecinos . El asalto, que fue grabado por una cámara de seguridad, ocurrió en el Loteo Las Lilas, en la provincia de Santa Fe .

Todo sucedió en la zona de 45 y 52, bajo una llovizna y con poca gente en la calle. De repente, uno de los vecinos mandó un mensaje al grupo de WhastApp del barrio: “ Hay un ladrón en lo de Mario ”.

El delincuente había saltado el paredón de una casa y, al escuchar los gritos y la alarma, salió corriendo por la cuadra para escapar.

Un joven que había advertido la situación lo siguió a toda velocidad, se abalanzó sobre el sospechoso y lo tomó del cuello . Luego lo derribó sobre el pasto de la vereda, le colocó las manos detrás de la espalda y lo mantuvo con la cara contra el suelo.

A los pocos segundos, otro vecino se sumó y entre ambos lograron reducirlo. Además de amenazar al ladrón, el segundo hombre le dio un golpe en la cara y colaboró para retenerlo hasta la llegada de la Policía.

Cuando fue detenido, varios vecinos reconocieron al delincuente. De acuerdo a lo que informó el portal 24CON , había estado merodeando la zona toda la semana para ubicar el momento justo para robar.

Fuente: TN