“Está todo roto”: la pelea entre Karina y Santiago Caputo escala sin fin con un Milei que deja hacer

"Está todo roto" , describe un dirigente libertario que conoce a Javier Milei desde hace años al hacer referencia a las consecuencias en el armado oficialista de la disputa entre Karina Milei y Santiago Caputo que desde hace días mantiene agitado el ágora digital de LLA. Pero esa tensión permanente no será zanjada por el Presidente que, por el contrario, deja hacer, aunque blinda el armado partidario que su hermana diseña y tampoco pretende desprenderse de su estratega de comunicación.

A diferencia del año pasado, este lunes a la noche los protagonistas de esta pelea no se verán las caras en la cena de la Fundación Libertad que tendrá al mandatario como su principal orador. Cerca del asesor presidencial se escudan en que no podrán concurrir a la gala de Parque Norte porque hasta última hora deberán "revisar las respuestas de todos los ministerios" en las que se basará Manuel Adorni para dar su informe de gestión el miércoles 29 ante la Cámara de Diputados.

Justamente la crisis política que desataron dentro del oficialismo las desventuras judiciales del jefe de gabinete han insonorizado las versiones sobre una avanzada karinista en áreas de influencia de Caputo, como la SIDE y el ARCA (ex AFIP).

También hay una escenificación, puertas para afuera, de una suerte de "pax" entre las partes, algo que se vio en la convocatoria que tuvo el sábado la Escuela de Formación Política de LLA bonaerense en Suipacha, que encabezaron Karina y Sebastián Pareja , el titular del partido provincial apuntado por la militancia digital de Las Fuerzas del Cielo y aquella referenciada en el purismo libertario.

También esa impostada armonía se observa en el apoyo logístico que el equipo del asesor presidencial le brinda a Adorni que, se sabe, reviste en el campamento de la secretaria general de la Presidencia.

El problema de fondo no se ciñe sólo a la figura del diputado nacional y ex armador de Emilio Monzó sino en que los sectores alineados con el asesor presidencial cuestionan la forma en que Karina diagramó el partido y con la que viene ganando espacios en el Ejecutivo. La última tenida se ha visto en el andar de ministerio de Justicia en el que tallan Juan Bautista Mahiques y Santiago Viola, ambos bendecidos por la hermana presidencial y, a la postre, protagonistas de la "cabecera de playa" de la avanzada karinista. Las críticas a los pliegos enviados al Senado para cubrir vacantes en la Justicia federal, por incluir candidatos con algún tipo de vinculación con el kirchnerismo, no se hicieron esperar en las redes donde pesa la militancia de LFC.

"Ellos aprietan para intentar conservar lugares de poder", sostiene, a su turno, un legislador de buena sintonía con la jefa de LLA, al referirse a los nuevos embates de la tropa digital libertaria. Hace semanas, al menos en Provincia, se había firmado una suerte de pacto entre las partes para que Agustín Romo deje la jefatura de la bancada de LLA en la Cámara de Diputados bonaerense y pase a una de las vicepresidencias del cuerpo, en una suerte de "enroque" con Juan Osaba, aliado al titular del partido en el distrito.

En verdad, el armado karinista y el que propone el asesor presidencial tienen de diferencias de base. Los segundos cuestionan al esquema bendecido por Karina por vincularse con la casta que tanto denostó Milei en 2023. Pero ese apotegma, quizá, quedó herido de muerte con el "affaire" Adorni: aunque la Justicia archivó la primera causa en su contra, a nadie se le escapa que su mujer, Bettina Angeletti, sin ser primera dama lo acompañó en el avión presidencial y en el lujoso hotel de Nueva York en el que se alojó parte de la comitiva presidencial. "Le pegó en la línea de flotación a ese discurso" , reconoció, a su turno, un referente de las Fuerzas del Cielo consultado.

Lejos de la juventud militante, hay dirigentes que acompañaron a Milei desde su salto a la política activa que ven con preocupación que LLA se recueste sólo en dirigentes de pura confianza de Karina y, en mayor medida, con pasado en otras fuerzas políticas a las que el libertario se ha cansado de cuestionar. Hay, en este sentido, temor a que en 2027 se pierda "la épica militante" que empujó en 2023 la candidatura del locuaz economista . Pero cerca de Karina rechazan cualquier tipo de crítica y se respaldan en los resultados que obtuvo el oficialismo en las legislativas del 26 de octubre.

Redactor de Política.

Fuente: Clarín