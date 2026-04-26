Activaron el Alerta Sofía por la desaparición de una niña de 4 años en Bariloche

Una niña de 4 años, identificada por las autoridades como Juana Sofía Alvarado , es buscada en Bariloche y el Ministerio Público Fiscal de Río Negro solicitó l a activación inmediata del protocolo Alerta Sofía para dar con su paradero. Fue vista por última vez este sábado y sospechan que estaría con su madre , sobre quien pesa una prohibición de acercamiento a la menor.

Según la información oficial, citada por la prensa local la niña fue vista por última vez este sábado , pasado el mediodía, cuando su madre, Abigail Jazmín Alvarado, se la habría llevado del hogar familiar.

Medios locales indicaron por su parte que la mujer tiene una prohibición de acercamiento y contacto vigente , dispuesta por la Unidad Procesal de Familia N° 10.

Debido a esta situación legal, informó La Voz , y al riesgo que implica la situación, el caso pasó a estar bajo la vigilancia directa del Sistema Federal de Comunicaciones Policiales (Sifcop) para ampliar el rango de búsqueda a nivel nacional.

La niña, informaron las autoridades, Juana Sofía Alvarado tiene contextura delgada, cabello castaño claro, largo y con rulos.

Mide entre 70 y 95 centímetros y tiene ojos castaños claros y tez clara. La última vez que fue vista, añadieron los informes, vestía una camiseta rayada de diversos colores, un pantalón negro de jogging y zapatillas grises, además de un abrigo marrón claro y oscuro.

Por su parte , la madre es de contextura delgada , mide 1,60, tiene ojos marrón claro y cabello castaño oscuro con flequillo.

Tiene tatuajes en todo el cuerpo, incluyendo el cuello y las manos. Vestía un jogging negro, campera de algodón negra, campera de abrigo marrón claro y zapatillas deportivas celestes.

La fiscalía habilitó canales de comunicación para el aporte de información sobre la niña o su madre de forma anónima llamando al 911, acercándose a cualquier comisaría o comunicándose con el celular de la fiscalía de turno de Bariloche: 0294 154934681.

Fuente: Clarín