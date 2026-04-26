Una jauría atacó a un nene de 7 años que jugaba en el patio de su casa y terminó internado en el hospital

Un chico de siete años sufrió graves heridas al ser atacado por siete perros mestizos mientras se encontraba solo en su casa, en Posadas. El menor fue rescatado por los vecinos, que acudieron al escuchar los pedidos de auxilio.

La víctima fue trasladada de urgencia al Hospital Escuela “Doctor Ramón Madariaga” de Misiones y desde allí derivado al Pediátrico, donde se constató que presentaba heridas en la cara , en uno de sus hombros y la espalda.

El ataque ocurrió este sábado a la tarde en una casa ubicada sobre la calle Luzuriaga casi avenida Tambor de Tacuarí, en la zona oeste de la capital provincial.

Los vecinos relataron a la Policía que escucharon los pedidos de ayuda de una persona y al salir a la vereda advirtieron que siete perros mestizos estaban atacando a un chico en el patio de una casa.

A golpes, lograron hacer cesar el furioso ataque de los animales y llevaron al chico al Hospital, ya que se encontraba solo en la casa.

La mamá del nene, una mujer de 30 años, le dijo a la Policía que su hijo fue llevado al Hospital de Pediatría para una evaluación de las múltiples mordidas, golpes y rasguños que presentaba.

Desde la Policía no precisaron si los perros pertenecían a la familia o si eran de la calle y se metieron de prepo al patio de la casa donde atacaron al menor.

Fuentes vinculadas a la investigación dijeron que cuando la Policía llegó al lugar, los animales ya no estaban y que se trataría de una jauría que habitualmente deambula por el barrio.

Los investigadores buscaban imágenes de cámaras de seguridad para intentar ubicar a los perros que protagonizaron el feroz ataque y así establecer si tienen dueño y quién es.

Desde el Ministerio de Salud Pública de Misiones no se emitió ningún parte sobre el estado del chico, que quedó internado en el Hospital de Pediatría “Fernando Barreyro”.

Fuente: Clarín