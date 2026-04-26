Ricardo Quintela: “Yo quisiera ser candidato a presidente, pero también me gustan Kicillof, Massa y Uñac”

Para el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela (PJ), el voto de la elección presidencial de 2023 no fue un rechazo al kirchnerismo como fuerza hegemónica del peronismo, sino que la elección de Javier Milei fue un repudio “a toda la clase política”. El año pasado, en tanto, la derrota en las elecciones legislativas la explica en un “despertar del antiperonismo” más que en una falta de autocrítica pública.

A partir de estas premisas, el mandatario provincial sostiene que el peronismo debe encontrar una propuesta que vuelva a enamorar a la sociedad. En un reportaje con LA NACION no descarta a nadie para la carrera presidencial, ni siquiera a Sergio Massa , aunque hace especial énfasis en la figura del gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof . A contramano de lo que propone el Gobierno, defiende la vigencia de las primarias como el método para elegir al postulante del PJ.

−¿Qué diagnóstico hace del presente del peronismo?

−El peronismo está en una debate interno, entendiendo que hay hacer todos los esfuerzos para recuperar el poder para ponerlo al servicio de la gente.

− ¿No se deben antes una autocrítica por las derrotas de 2023 y 2025?

−Nosotros analizamos y evaluamos por qué hemos perdido en el 23. Creo que no es el peronismo, sino un sistema político al que la gente votó en contra, porque no votó a favor del actual Presidente , que nunca le propuso nada a la sociedad.

− ¿Cuáles serían las caras del PJ que representan el sistema político que la gente repudió con su voto?

−El peronismo en su conjunto, sin excepción. Pero también el radicalismo, Pro, Juntos por el Cambio, la ultraderecha y la izquierda. La gente buscó algo distinto, un hombre que planteó una conducta irracional, impropia de un candidato a presidente y mucho más impropia de un presidente. El comportamiento que tiene me genera vergüenza . La forma de dirigirse a la sociedad y a la oposición me parece una falta de respeto pocas veces vista.

−Cuando tú eliges un candidato a presidente, eliges a una persona que va a corregir los errores del gobierno anterior y a potenciar las virtudes de tu país para que puedas tener una calidad de vida distinta, mejor. Este no solo que no corrigió los errores del gobierno anterior sino que los empeoró y la calidad de vida se deterioró en todos los sectores de la sociedad.

− ¿Entonces por qué ganó el Gobierno la elección del año pasado?

−El despertar del antiperonismo. La elección anticipada de provincia de Buenos Aires despertó el antiperonismo , que se unió para votar en contra de que el peronismo vuelva a tener chance. Hoy por hoy, el peronismo es el único movimiento que se está organizando y que puede ser alternativa para Milei porque el resto de los partidos están totalmente desmembrado.

− ¿Cómo debería ser esa alternativa para que el peronismo vuelva a enamorar en las urnas?

−Estamos diseñando un proyecto de país, un programa de gobierno que empatice con la sociedad, que la comprenda y la entienda en los distintos problemas.

− ¿Alcanza con un programa nuevo o también hay que mostrar caras nuevas?

−Tienen que ser caras nuevas, pero con experiencia. Hay mucha gente que votó con Milei un esquema disruptivo, pero también votó un presidente para gobernar un país que desconoce, que quiere convertir al país en un país primarizado, no industrializado. Por eso hoy aparecen candidatos o precandidatos que no tienen ningún tipo de experiencia.

−De varios. Hay gente que quiere hacer una suerte de aventura. No hay nada serio detrás de esa gente. Veo una persona como (Dante) Gebel que dice “bueno, quiero ser presidente”, pero ¿qué antecedentes tiene?

− ¿Cuáles serían esas caras nuevas con experiencia que ofrece el peronismo?

−Los gobernadores, por ejemplo, que administraron sus provincias aún en crisis, a pesar del retaceo del gobierno nacional, del deterioro de todas las obras que le corresponde realizar al gobierno y que no realiza.

− Pero hay gobernadores peronistas, como Jaldo y Jalil, que se llevan bien con el gobierno nacional.

−Yo no los quiero juzgar. Ellos consideran que el Gobierno tiene que tener las herramientas para demostrar que su programa económico beneficia a la sociedad. Creo que se dieron cuenta que no dio el resultado. En mi caso, siempre he planteado diferencias de fondo: tiene que haber un Estado fuerte que se ponga a debatir con los poderes concentrados y a discutir cómo descentralizamos el país, cómo generamos un federalismo que nos permita a todas las provincias crecer en forma armónica y que podamos tener similitudes en las oportunidades.

− ¿Se ve como candidato presidencial?

−La aspiración de todo dirigente político es llegar a ser la máxima autoridad de un país, pero mis expectativas en estos momentos están circunscriptas al armado de un peronismo que sea eficiente, dinámico, que pueda volver a enamorar a la sociedad. Después saldrán los liderazgos, los que estén mejor preparados para que nos puedan representar. Pero hay que darle un contenido.

− ¿Qué le parece la figura de Kicillof con posible candidato al peronismo?

−Bueno, con Kicillof tenemos una muy buena relación, por lo tanto no voy a ser objetivo. Es el gobernador de la provincia más importante, que se pudo desenvolver de la mejor manera posible en una crisis que lo afecta en mayor medida que al resto de las provincias porque nos quitaron parte de lo que nos corresponde por coparticipación.

−Sí, sí, por supuesto, sí es peronista. Muchos lo pueden criticar, pero es peronista.

− ¿Este armado es con o sin Cristina Kirchner adentro?

−Con Cristina. Cristina es peronista y es la líder más importante que tiene el peronismo.

− ¿Qué responsabilidad tiene la expresidenta en este presente del peronismo?

−Todos tenemos responsabilidad. Cristina asume la responsabilidad, pero todos tenemos responsabilidades, porque el sistema político del cual formamos parte no supo estar a la altura de las circunstancias.

− ¿Usted cree, como Mayra Mendoza, que Cristina Kirchner es una perseguida política?

−Cristina está injustamente detenida, sí. Porque no se puede condenar a una persona sin pruebas. Sin embargo, a todos aquellos que endeudaron el país nunca le hemos pedido rendición de cuentas. Nunca supimos en qué se invirtieron los créditos que obtuvo del Fondo Monetario Internacional el ingeniero Macri. Tampoco sabemos qué se hicieron con los fondos que tomó prestado el actual presidente del Tesoro de Estados Unidos, que le permitieron salir airoso de un proceso electoral.

− El Gobierno ahora propone la eliminación de las PASO. ¿Usted qué opina?

−Está buscando algo que le convenga, no está buscando lo que beneficia a la sociedad.

− ¿Al peronismo le conviene eliminar las PASO?

−No, el peronismo lo que necesita es la PASO o un proceso interno que permita que toda la materia prima que tenemos pueda exhibirse en la sociedad. Y aquel que se quiera presentar, con un programa, con un equipo que respalde ese programa, con mucho contenido, que lo haga. Si es necesaria, que sea una interna o una PASO a la que vayan tres o cuatro compañeros para que la sociedad vea que tenemos una oferta electoral interesante.

− Sergio Uñac pide participar de una interna. Algunos lo ven como una jugada de Cristina Kirchner para obturarle el camino a Kicilof.

−No, yo lo veo como un compañero que tiene legítima aspiración. Fue dos veces gobernador de la provincia en San Juan, varias veces intendente, por lo tanto, tiene vasta experiencia como para poner al servicio de la sociedad. Creo que Sergio tiene condiciones. Axel también las tiene. También las tiene Sergio Zilioto. Gerardo Zamora también; si bien no es afiliado peronista es un hombre que está muy vinculado con todos nosotros y que tiene similitudes en la línea de pensamiento y de la acción concreta.

− ¿Con quién más quiere articular la renovación del peronismo?

−Estamos trabajando en eso con algunos compañeros, que vamos a hablar seguramente. Con Raulito Jalil, con Jaldo, que tendrán su propia visión, su propia necesidad, pero son compañeros y yo no las quiero juzgar, quiero mirar hacia adelante. Gustavo Saénz, (Hugo) Passalacqua, (Alberto) Weretilnek; compañeros que tenemos que volver a convocar para consolidar un proyecto.

− Massa también estaría pensando en 2027. ¿Usted cómo lo ve?

− ¿A pesar de lo que fue su paso como ministro de Economía en 2023?

−Fue una buena gestión, no fue una mala gestión. Tengamos en cuenta que había una crisis muy fuerte. Massa fue un buen candidato. Estuvimos a un par de puntos de ganar en primera vuelta, luego se juntaron todos para derrotar a Massa. Si tiene aspiraciones, sería positivo, por eso las PASO son importantes para que se puedan competir y que salga el mejor.

− ¿Qué formula le gusta más: Quintela-Kicillof o Kicillof-Quintela?

−(Se ríe) Yo quisiera ser candidato a presidente, pero por respeto a todos los compañeros te digo que a mí me gusta Kicillof, también me gustan Massa y Sergio Uñac. Los tres compañeros son capaces y si hay que ir a dirimir en unas PASO, hay que hacerlo. Siempre acordando no dañarnos, no insultarnos, no descalificarnos, tratar que cada uno que pueda exhibir su proyecto de país. Creo que la oferta electoral del peronismo va a ser mucho más atractiva que la que pueden ofrecer los libertarios.

Fuente: La Nación